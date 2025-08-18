SRBIJA SPREMNA ZA SVETSKO PRVENSTVO: Odbojkašice osvojile turnir u Kini!

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir u kineskom Šenženu, pošto je danas u poslednjem, 3. kolu pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).

FOTO: FIVB

Izabranie Zorana Terzića su zabeležile tri trijumfa na ovom takmičenju i osvojile su prvo mesto sa devet bodova.

Srbija je u prvom kolu savladala Bugarsku sa 3:1, a potom je istim rezultatom bila bolja od Kanade.

Turnir u Šenženu bio je poslednja provera odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.

Naše reprezentativke će na planetarnoj smotri igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

