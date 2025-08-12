NEVIĐEN SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Protiv srpskih odbojkašica igrali muškarci! Rival Srbije odmah izbačen sa šampionata planete!
Najnovije sportske vesti su šokantne.
Stižu sa Svetskog prvenstva u odbojci za igračice do 21 godine i tiču se i te kako i Srbije.
Jer, nedavno je u grupnoj fazi naša juniorska reprezentacija poražena od Vijetnama i...
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Iako bi ta rečenica bila pravilno napisana i u ovom obliku "poražena od Vijetnamki" - ona ne bi faktički bila tačna - jer su za tu selekciju igrali i Vijetnamci.
Odnosno muškarci.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Skandal je otkriven tek posle tog meča, pa je svetska kuća odbojke, upakovavši to u reči "da su prekršena pravila o transrodnim osobama", izbacila Vijetnam sa Svetskog prvenstva.
Evo i fotogorafija Vijetnamki (i Vijetnamaca) sa utakmice protiv Srbije, a ispod se nalazi i saopštenje srpske kuće odbojke o tome šta će sada biti na Svetskom prvenstvu:
Juniorke protiv Turske u osmini finala – Vijetnam diskvalifikovan!
Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21. godine, igračice rođene 2005. i mlađe) igraće u osmini finala 23. Svetskog prvenstva u Surabaji u Indoneziji protiv Turske u sredu od 11 časova po našem vremenu.
Srbija je u grupi zauzela treće mesto i trebalo je u osmini finala da igra protiv Italije, ali je u toku dana Vijetnam diskvalifikovan, odnosno, sve utakmice, osim kada je reč o današnjoj, koje je igrao registrovane su službenim rezultatom 3:0, pošto je prekršio FIVB regulativu u vezi sa nastupom transrodnih osoba.
Plasman u osminu finala izborile su po četiri selekcije iz svake grupe, dok će preostale dve igrati u razigravanju za plasman od 17. do 24. mesta.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
PRENOS, ZVEZDA - LEH: Kakav meč na Marakani
12. 08. 2025. u 20:55 >> 19:54
ŽENE TUGUJU: Najveći zavodnik među teniserima propušta Ju-Es open 2025!
12. 08. 2025. u 18:31
ZVEZDA NA KORAK OD PLEJ-OFA: Lehu potrebno više od čuda u Beogradu
NAKON dominantnog izdanja u Poznanju gde je slavio 3:1, srpski šampion će večeras pred punim tribinama "Stadiona Rajko Mitić" braniti dva gola prednosti protiv poljskog Leha u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona (21.00).
12. 08. 2025. u 07:20
NEVIĐEN SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Protiv srpskih odbojkašica igrali muškarci! Rival Srbije odmah izbačen sa šampionata planete!
Najnovije sportske vesti su šokantne.
12. 08. 2025. u 19:48
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)