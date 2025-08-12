NEVIĐEN SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Protiv srpskih odbojkašica igrali muškarci! Rival Srbije odmah izbačen sa šampionata planete!

Najnovije sportske vesti su šokantne.

Stižu sa Svetskog prvenstva u odbojci za igračice do 21 godine i tiču se i te kako i Srbije.

Jer, nedavno je u grupnoj fazi naša juniorska reprezentacija poražena od Vijetnama i...

Iako bi ta rečenica bila pravilno napisana i u ovom obliku "poražena od Vijetnamki" - ona ne bi faktički bila tačna - jer su za tu selekciju igrali i Vijetnamci.

Odnosno muškarci.

Skandal je otkriven tek posle tog meča, pa je svetska kuća odbojke, upakovavši to u reči "da su prekršena pravila o transrodnim osobama", izbacila Vijetnam sa Svetskog prvenstva.

Evo i fotogorafija Vijetnamki (i Vijetnamaca) sa utakmice protiv Srbije, a ispod se nalazi i saopštenje srpske kuće odbojke o tome šta će sada biti na Svetskom prvenstvu:



Juniorke protiv Turske u osmini finala – Vijetnam diskvalifikovan!

Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21. godine, igračice rođene 2005. i mlađe) igraće u osmini finala 23. Svetskog prvenstva u Surabaji u Indoneziji protiv Turske u sredu od 11 časova po našem vremenu.

Srbija je u grupi zauzela treće mesto i trebalo je u osmini finala da igra protiv Italije, ali je u toku dana Vijetnam diskvalifikovan, odnosno, sve utakmice, osim kada je reč o današnjoj, koje je igrao registrovane su službenim rezultatom 3:0, pošto je prekršio FIVB regulativu u vezi sa nastupom transrodnih osoba.

Plasman u osminu finala izborile su po četiri selekcije iz svake grupe, dok će preostale dve igrati u razigravanju za plasman od 17. do 24. mesta.

