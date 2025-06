SRBIJA? POSEBNA PRIČA! Tijana Bošković o časti i ponosu koji ima kada nosi dres reprezentacije!

Tijana Bošković je reprezentativka Srbije u odbojci. Sa nacionalnom selekcijom Olimpijskim igrama u Riju osvojila je srebrnu medalju, dok je na narednim Igrama u Tokiju, došla do bronzanog odličja. I, baš ona, jedna od najboljih odbojkašica koje smo imali - za sajt Olimpijskog komiteta Srbije pričala je o tome šta znači igrati za državni tim...

Foto: Prifimedia

Rođena je 8. marta 1997. godine u Trebinju. Igra na poziciji korektora i kao standardni član seniorske reprezentacije Srbije, jedna je od vodećih igračica i sa reprezentacijom je osvajala medalje na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Tijanu Bošković je Olimpijski komitet Srbije proglasio za najbolju sportiskinju 2018. i 2019. godine, dok je 2022. godine, ponela titulu najuspešnijeg sportiste Srbije u timskim sportovima.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovala je 2014. godine i već u svom prvom nastupu bila najbolji poenter reprezentacije. Sa Timom Srbija, tri puta je učestvovala na Olimpijskim igrama, a dva puta se okitila odličjima. U Riju 2016. godine, osvojena je srebrna medalja, a na Igrama u Tokiju bronzana. Učestvovala je i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Tijana Bošković na Olimpisjkim igrama Pariz 2024 / FOTO: Tanjug/AP

Sa reprezentacijom Srbije, osvojila je svetsko zlato 2018. godine, dok je četiri godine kasnije zajedno sa saigračicama odbranila titulu svetskih šampionki. Na Evropskom prvemstvu 2017. godine sa 29 poena u finalu predvodila je našu zemlju do titule šampiona.

Tokom karijere prepune velikih uspeha, od olimpijskih odličja do evropskih i svetskih titula, neminovno se postavlja pitanje: koji je od tih trenutaka bio najemotivniji, onaj koji zauvek ostaje u srcu?

- Neću biti skromna, pa ću reći Svetsko prvenstvo, osvajali smo ga 2018. i 2022. godine. Igrati finale Svetskog prvenstva je, pre svega, velika stvar i veliki događaj. A još kad to krunišeš titulom prvaka sveta, to je još posebnije. Tako da su te dve utakmice, 2018. i 2022, bile onako posebno upečatljive i emotivne. Mada, ja uvek plačem. Mene kad čovek vidi, meni je sve emotivno.

Razlika između igranja za klub i nastupa u dresu reprezentacije često je tema među sportistima, dve strane iste igre, ali sa potpuno različitim emocijama, pritiscima i odgovornostima.

- Klupska odbojka je odbojka koju igramo sedam ili osam meseci u godini, a reprezentativna traje dosta kraće. Moram da kažem da je reprezentativna ipak drugačija, jer obući dres reprezentacije je veliki osećaj časti i ponosa. Nekako mislim da svi imamo neku posebnu motivaciju kad se okupimo. Ali, svakako da su i jedno i drugo iskustvo lepo.

Najuspešnija srpska sportistkinja Tijana Bošković i predsednik OKS-a Božidar Maljković / FOTO: Olimpijski komitet Srbije

Olimpijske igre su nešto posebno za svakog sportistu. To je vrhunac karijere, prilika da se takmičiš protiv najboljih na svetu i da predstavljaš svoju zemlju na najvećoj sportskoj sceni. Taj nastup nosi sa sobom ogroman ponos, ali i veliku odgovornost. Šta za tebe predstavlja reč i misao ,,JA SAM OLIMPIJAC” ?

- Imala sam tu sreću da tri puta budem olimpijac, tj. da predstavljam Srbiju tri puta na Olimpijskim igrama. To je jedno iskustvo koje onako ostane posebno upečatljivo za nas sportiste. I prvi put kad sam otišla na Olimpijske igre, shvatila sam zašto je svim sportistima san da odu na Igre – jer je to poseban događaj, posebno iskustvo, posebna energija, zajedništvo. Svi smo zajedno, navijamo jedni za druge. Pored naših aktivnosti, imamo priliku da odemo da odgledamo i košarkašku utakmicu, i tenis, i vaterpolo, atletiku, šta god. Znaš, baš je nekako drugačije u odnosu na druga takmičenja, jer nismo tu samo mi, već i drugi sportisti.

Tri puta si imala priliku da nastupiš na Olimpijskim igrama, a dva puta si se vratila kući s medaljama, srebrnom iz Rija i bronzanom iz Tokija. Kada se osvrneš na te trenutke, da li postoji neki poseban događaj ili osećaj zbog kojeg bi izdvojila baš jedne Igre kao svoje omiljene?

- Prve, definitivno, jer su na mene ostavile najveći utisak. Nisam znala šta me očekuje. To je bilo moje prvo olimpijsko iskustvo. A i, naravno, to što smo igrale finale Olimpijskih igara.

Doček na čuvenom balkonu, trenutak koji svaki sportista sanja. Kad staneš tamo pred ljude koji su te bodrili i verovali u tebe, verujemo da je osećaj neprocenjiv i pun ponosa, ali i zahvalnosti za sav trud koji je doveo do tog trenutka.

Tijana Bošković / Foto: V. Mitrić

- Pa, opet, taj prvi put kad smo imali priliku da izađemo pred ljude koji su došli da nas podrže ostavio je najveći utisak na mene. Ali svaki naredni je isto bio fenomenalan.

Sport nas uči mnogo više od tehnike i taktike, on nas oblikuje kao ljude. Kroz godine treninga i takmičenja, verujemo da su se neke lekcije posebno istakle kao najvažnije i najvrednije. Koja je najvažnija lekcija koju si naučila kroz sport?

- Naučila sam da imam više strpljenja i da se upornost i posvećenost uvek isplate.

Mnoge devojčice u Srbiji sanjaju da jednog dana budu kao ti – uspešne, snažne i posvećene sportistkinje. Koju poruku bi želela da im preneseš, da ih ohrabriš i inspirišeš na tom putu?

- Da, hvala. To kad čujem, to mi je stvarno nekako najveći kompliment. I raduje me što je tako, jer, ako mene pitaš, to je onda neki pokazatelj da to što radimo ipak jeste dobra stvar. Znam da je, zbog mene i zbog svih ostalih devojaka u reprezentaciji, veliki broj devojčica odlučio da se bavi baš odbojkom. Smatram da je odbojka jedan od najlepših kolektivnih sportova, pogotovo za devojčice i za žene. Tako da, poručila bih im da budu posvećene, uporne, da se trude - zaključila je Tijana Bošković u intervjuu za sajt OKS-a.

