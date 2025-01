"CILJ JE ZLATO U LOS ANĐELESU": Dejan Udovičić ostaje na klupi SAD do 2028. godine

Srpski stručnjak Dejan Udovičić ostaće selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država do 2028. godine, izjavio je generalni direktor Vaterpolo saveza SAD Džejmi Dejvis.

miloš vukadinović

Udovičić je prošle godine sa selekcijom SAD osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Srpski stručnjak će predvoditi reprezentaciju SAD do kraja Olimpijskih igara, koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu.

- Ponosan sam na rezultate tima u poslednje četiri godine. Oduševljen sam što ću da nastavim da budem selektor vaterpolista SAD. Imamo odličnu osnovnu grupu igrača, koji su u najboljim godinama. To nas stavlja u poziciju da ostvarim ono što je bio moj cilj, a to je zlatna medalja na Olimpijskim igrama 2028. godine. Znamo da ovo neće da bude lako, ali verujem u naš tim - rekao je Udovičić, prenosi zvanični sajt VS SAD.

Udovičić je preuzeo vaterpolo reprezentaciju SAD u maju 2013. godine.

