LEGENDE ŽELE DA POMOGNU: Andrea Lekić i Dragana Cvijić posle četiri godine vratile se u reprezentaciju Srbije

POSLEDNjEG dana 2024.godine Rukometni savez Srbije je saopštio da su se legendarne Andrea Lekić i Dragana Cvijić vratile u reprezentaciju. Naše najbolje rukometašice pokušaće da pomognu našoj podmlađenoj selekciji u baražu za odlazak na SP u decemrbu ove godine u Nemačkoj i Holandiji. Naše dame sastaće se 9.i 13.aprila sa Slovenijom.

Foto: M.Vukadinović

Lekićeva je poslednji put za reprezentaciju igrala na EP u Danskoj, gde je u prvom kolu, 6.decembra 2020, grupne faze protiv Holandije (29:25) povredila Ahilovu tetive, zbog koje je pauzirala nekoliko meseci. Oporavila se i poslednjih godina briljira u Ligi šampiona.

- Najveća emocija koju mogu da imam je prema dresu sa državnim grbom. Drago mi je što smo ponovo tu, hvala i Savezu na pozivu i naravno da ću uvek prihvatiti da igram za reprezentaciju koja je svetinja. Nisam ranije bila pozivana i nije bilo lako gledati tim proteklih godina, kao i rezultate koje postiže. Očekuje nas težak period, Slovenija ima jaku ekipu, one su favoriti u ovim mečevima, ali nadamo se najboljem ishodu. Dolazim punog srca, puna emocija i nadam se da ćemo napraviti lep rezultat, da će se ponovo o rukometu lepo pisati, da ćemo tako naterati decu da dođu na ovaj sport – ističe za sajt RSS Andrea Lekić.

Dragana Cvijić je pod komandom Uroša Bregara igrala protiv Slovačke u baražu za SP 2021.i od tada je nema u najboljem timu.

- Drago mi je što ću ponovo igrati u dresu koji najviše volim i koji je za mene nešto posebno. Reprezentacija je svetinja i žao mi je što sam morala da propustim neka velika takmičenja zbog nekih ljudi kojima nisam bila po volji. Sad sam tu, spremna da pomognem, nisam imala dilemu da li da igram, nikada se to kod mene nije dovodilo u pitanje. Neće biti lako sa Slovenijom koja ima sjajan tim, ali verujem da ćemo uspeti da obezbedimo plasman na SP. To je najvažnija stvar za naš rukomet i zato svi koji mogu treba da pomognu – kaže Dragana Cvijić.

Milivojević: Velika nepravda

GENERALNI sekretar Ivan Milivojević je uoči Nove godine posetio u Budimpešti Lekićevu i Cvijićevu i uručio im dresove 7 i 72, koje su uvek nosile u državnom timu.

- To je bila velika nepravda prema njima, velika je šteta što smo ispustili nekoliko godina i doveli ženski rukomet tu gde jeste. Međutim, one su naše svetlo, hvala Andrei i Dragani što su bez ijedne reči prihvatile da ponovo obuku dres sa najlepšim grbom i pomognu Srbiji kad je najteže. One kao ljudi su nešto plemenito što Srbija ima i to moramo da čuvamo. Situacija je teška, čekaju nas izuzetno važni mečevi protiv Slovenije, ali svi verujemo da možemo da se plasiramo se na SP – zahvalan je Milivojević.