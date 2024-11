VREME JE ZA RADOST: Rukometašice se nadaju da mogu da ostvare dobar rezultat na Evropskom prvenstvu

NIKOME ne prete, ali se nadaju podvigu. Naše rukometašice večeras (20.30) protiv Crne Gore startuju na Evropskom prvenstvu u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj sa verom da mogu da izbore drugu fazu. Jer u grupi B u Debrecinu očekuju ih još dueli sa Češkom (1. decembar) i Rumunijom (3. decembar) sa kojima mogu da se nadigravaju. Podsetimo, prve dve selekcije idu dalje.

Tanjug/AP

Devojke za uspeh ne znaju još od SP 2019 u Kumamotu (Japan), gde su bile šeste. Od tada su nizale samo neuspehe, a ni selektor Uroš Bregar nije mogao uvek da računa na najbolje igračice. I sada je na šampionat doveo podmlađenu reprezentaciju, samo su Jovana Risović, Sanja Radosavljević, Anđela Janjušević i Marija Petrović sa njim od početka. Ali vera da mogu do top 12 ih ne napušta.

- Što da ne, moramo da verujemo u ono što radimo, da se fokusiramo. Imamo tešku grupu u kojoj svako svakoga može da pobedi. Nijedna selekcija ne odskače, već smo svi približnog kvaliteta. Skoro svi su podmladili ekipe, kao i mi, ima dosta novih igračica, mi starije vučemo mlađe koje su se dobro uklopile, odmah prihvatile sistem – istakla je nedavno za sajt RSS Marija Petrović.

Ta mladost može da bude veliki adut naše selekcije, koja će prvi put imati i podršku sa tribina, jer je Savez odlučio da organizuje dolazak navijača. A da su veoma uzbuđene ne krije ni talentovana Tamara Kocić, koja će debitovati na evropskim prvenstvima.

- Uzbuđena sam zbog mog prvog Evropskog prvenstva u karijeri. Osećam malu tremu, jer je ovo ostvarenje sna. Na nedavnom „Kupu Kroacije“ u Poreču smo uvidele da moramo još bolje da igramo u odbrani. Verujem da ćemo na šampionatu rasti iz meča u meč – kaže Kocićeva.

Prvi dan šampionata nije doneo nijedno iznenađenje. Favoriti su lako opravdali svoje uloge, najuzbudljivije je bilo u Bazelu u grupi C gde su Portugalke do 45 minuta pretile Špankinjama. Ipak, na kraju su iskusne Špankinje slomile otpor rivalki – 30:24. Zato je u drugom meču grupe C Francuska preslišala Poljsku sa 35:22.

U grupi A u Debrecinu Mađarska je igrala onoliko dobro koliko je bilo potrebno da pobedi Tursku sa 30:24, dok je Švedska u finišu meča smanjila gas i omogućila Severnoj Makedoniji častan poraz - 28:18. U jednom trenutku bilo je 24:9. Istakla se Natali Hagman sa 9 golova, dok je na golu Makedonije blistala Jovana Micevska sa 11 odbrana.

U grupi E (Inzbruk) Slovenija je do 15 minuta parirala Norveškoj (6:6), da bi onda do izražaja došla razlika u klasi, pa su evropske prvakinje ostvarile 95. pobedu na šampionatima Starog kontinenta - 33:26. Austrijanke, koje su se posle 16 godina vratile na EP, preslišale su Slovačku sa 37:24.

S.K.

Trojka povela trku

Posle prvog dana na listi strelaca izdvojile su se Heni Reistad (Norveška), Natali Hagman (Švedska) i Barbora Lanc (Slovačka) sa devet pogodaka. Kod golmanki odskočila je Austrijnka Lena Ivančok sa 14 odbrana.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.