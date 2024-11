MONTREAL OSTAO KAO NEDOSANJANI SAN! Vojislav Tabački, legenda rvačkog sporta

Da je kao rvač i reprezentativac tadašnje Jugoslavije nastupio u Montrealu 1976. godine, Vojislav Tabački imao bi oreol retko dostižnih ličnosti u svetu sporta, koja se na Olimpijskim igrama ostvarila u ulogama sportiste, vrhunskog rvačkog sudije i delegata.

B, G,

Od moguća fantastična tri, ostvarila su se dva, lepa i bajkovita sna, treći, da kao sportista, rvač nastupi na Olimpijadi u Montrealu 1976. godine, ostao je u riznici bogatih uspomena, sedamdesetčetvorogodišnjeg Zrenjaninca Vojislava Tabačkog, legende rvačkog sporta i čoveka koji je jedan od retkih na svetu koji je učestvovao na osam Olimpijada uzastopno, od Barselone 1992. do Atine 2004. godine kao sudija i od Pekinga 2008. do Tokija 2021. godine, kao delegat.

- Kao dugogodišnji rvač Proletera iz Zrenjanina, u reprezentaciji sam nasledio sjajnog Momira Kecmana i zajedno sa Darkom Nišavićem obezbedio nastup u Montrealu 1976. godine, ali me je povreda kolena sprečila i morao sam da izostanem - započinje priču čovek koji je u bogatoj karijeri obavljao i važne funkcije predsednika Sportskog saveza Srbije, potpredsednika Olimpijskog komiteta i pomoćnika ministra za omladinu i sport Srbije od 2008. do 2010. godine.

Kao dvanaestogodišnji dečak, 1962. godine počeo je da dolazi na treninge u Rvačkom klubu Proleter, trener Đura Halasev “namirisao” je talenat i prepoznao sportsku inteligenciju momka koji je uz rame sa drugarima iz kluba Darkom Nišavićem i Miodragom Torbicom već četiri godine kasnije bio standardni kadetski reprezentativac tadašnje Jugoslavije i 1969. seniorski reprezentativac, a u bogatoj karijeri u kojoj je zabeležio preko 500 nastupa, okitio se brojnim titulama i bio višestruki šampion Jugoslavije.

- Nekako me medalje nisu htele na najvećim evropskim i svetskim takmičenjima, osim brojnih osvojenih na balkanskim i mediteranskim, uvek bi me neki maleri sa povredama snašli, u četiri navrata bio sam četvrti u Evropi i peti na svetu, izborio sam olimpijsku normu za Montreal i želja mi je bila da to bude kruna moje sportske karijere, ali ako je za utehu, u Kanadu je otputovao Darko, moj veliki prijatelj, ja sam zbog povrede kolena morao da ostanem kod kuće - priseća se Vojislav, koji je u Zrenjaninu dugi niz godina uspešno obavljao funkciju generalnog sekretara Sportskog saveza grada.

Nakon završetka rvačke karijere i kratkog izleta u trenerske vode, na nagovor životnog gurua i osvajača zlatne Olimpijske medalje 1964. godine u Tokiju i bronzane četiri godine kasnije u Meksiku Branka Simića, 1982. godine uzima sudijsku pištaljku i od tada je neprikosnoven na strunjači, sa preko dvadeset evropskih i svetskih prvenstava i četiri Olimpijade, u Barseloni, Atlanti, Sidneju i Atini, a među brojnim nagradama, dobitnik je Zlatne pištaljke, na Svetskom prvenstvu u Kini 2006. godine, koja je najznačajnije priznanje Svetske rvačke federacije.

Pre nego što ga je Branislav Simić nagovorio da uzme pištaljku, imao je ponudu da bude instruktor u rvačkoj reprezentaciji Kine za Olimpijadu u Moskvi 1980. godine, ali zbog političkih previranja, Kina je objavila da neće učestvovati u Moskvi i to je samo ubrzalo odluku da se uključi u sudijski posao i za samo par godina stekne najveće sudijsko zvanje i zabeleži preko pet stotina izlazaka na strunjaču, u beloj, sudijskoj opremi.

- Imao sam tu privilegiju da kao glavni sudija budem akter “rvačkog rata” Amerike i Rusije 1996. godine u Atlanti u obračunu legendardnog ruskog medveda, Čoveka eksperimenta, Aleksandra Velikog Kareljina i Meta Gafarija - priča Tabački, ističući da je to bio duel snage, moći, ali i neverovatne inteligencije dvojice titana rvanja i da nije nimalo lako bilo suditi, uz napomenu da je danas rvačkim sudijama mnogo lakše, jer imaju mogućnost čelendža i VAR provere svih spornih detalja.

U Atlanti posle velike borbe, Kareljin je došao do trećeg Olimpijskog zlata, uz jedno srebro, devet svetskih i dvanaest evropskih titula i objasnio tada celom svetu da ga Čovek eksperiment zovu zato što, mada to mnogi ne razumeju, svakog dana trenira onako kako njegovi protivnici nikada nisu trenirali ni dan u svom životu.

- Nisam se uplašio, maksimalno fokusiran, koncentrisan i sa načelom u glavi da nema ni levo ni desno, nego samo ostati “čist”, ispravan, odsudio sam meč kako dolikuje - priseća se Vojislav Tabački, uz naglasak da nije baš svejedno izađi na strunjaču sa Kareljinom, u Americi, a kolos iz Sibira, trinaest godina, od 1987. do 2000. nije izgubio nijedan meč.

U zlatnim nitima izvezenoj riznici uspomena, rvački sudija, delegat i kontrolor suđenja iz grada na obalama Begeja, pamti i brojne druge velike okršaje u kojima je delio pravdu, ali i aktivno provodi penzionerske dane, šetajući, vozeći bicikl i podržavajući sedamnaestogodišnjeg unuka Aleksu, koji u Beogradu pokušava da napravi košarkašku karijeru.

Inače, supruga Radmila nekada je bila uspešna odbojkašica, ponikla u čuvenoj školi Odbojkaškog kluba Klek, a odbojkom se bavila i mlađa ćerka Ivana, dok se starija Vesna opredelila za putovanje i uživanje na brojnim svetskim turističkim destinacijama, uz takođe podršku sinu, talentovanom kišarkašu Aleksi.

- Nema dana da nisam na nekom sportskom događaju ili makar treningu, često sam u rvačkoj sali, gde pratim rad i napredovanje talentovane generacije Proleterovih beba, u kojoj su budići biseri srpskog rvanja, Miolski, Mihajlović, Đukić, Molnar i ostali - dodaje na kraju Vojislav Tabački, koji u bogatoj niski priznanja, ima i nagradu Jovan Mikić Spartak, Oktobarsku i nagradu za životno delo grada Zrenjanina, priznanje

Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije za dugogodišnje bavljenje sportom i dostojno reprezentovanje jugoslovenskog sporta, orden Evropske rvačke Federacije za doprinos unapređenja suđenja u rvanju i orden Svetske rvačke Federacije sa srebrnim kracima za dugogodišlji uspešan rad u rvačkom sportu. Veoma je ponosan na činjenicu da je jedan od glavnih “krivaca” što je najveći među velikima Aleksandar Kareljin prihvatio poziv i bio gost i promoter Evropskog šampionata 2015. godine u Beogradu, kao i na to da rvanje, kao drevni olimpijski sport, iz godine u godine svemoćno napreduje i razvija se u pravcu sve popularnije i publici prijemčljivije sportske discipline. BANE MARTINOVIĆ RVAČKI IDOL - Osim najvećeg rivala u karijeri, slavnog Momira Kecmana, koga sam na kraju uspeo sa nadmudrim i pobedim, moj veliki rvački idol bio je Bane Martinović, prefinjeni tehničar i genije na strunjači, kojeg sam uspeo sa pobedim tušem, na jednom od njegovih poslednjih nastupa - naglašava Tabački. GEDžA VEROVAO U MENE - Pored brojnih priznanja i nagrada, jedno od najvećih u životu mi je bilo kada je proslavljeni trener Ljubomir Ivanović Gedža, koji je bio veoma rezervisan i nije često hvalio rvače, rekao da je šteta što nisam mogao da nastupim u Montrealu, jer bih sigurno uzeo medalju. Gledao sam tu izjavu rano ujutru u direktnom prenosu kod kuće, nakon finala, kada je Momir Petković osvojio zlato i to je sigurno jedan od najstresnijih trenutaka u mojoj rvačkoj karijeri jer nisam očekivao da će me spomenuti. OBILAZI BRANKA SIMIĆA U DOMU U NOVOM SADU Redovno smo u telefonskom kontaktu, za čoveka koji ima 89 godina, neverovatno je kako mu mozak funkcioniše i seća se svih detalja, nedavno sam ga obišao i društvu dvojice olimpijaca Momira Rnića i Miodraga Stanulova i lepo smo se ispričali, prisetili se divnih momenata sa brojnih Olimpijada na kojima smo bili zajedno i proslavljali njihove medalje. AKO SI ŠAMPION, IZAĐI I POBEDI S obzirom na talenat i rvačko znanje, treneri su ga “švercovali” da se bori protiv seniora, mada nije imao ni punih 16 godina, a jednom prilikom tener Branislav Simić, mada je imao 74 kilograma, ubacio ga je u kategoriju 90 kg, uz napomenu, šampion si, izađi i pobedi, sve drugo je nebitno.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.