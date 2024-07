VERUJEM U ČUDO: Marko Ivović se nada da će odbojkaši Srbije nadmašiti sebe na Olimpijskim igrama u Parizu

"ORLOVI" nisu ni slutili da će bez pripremne utakmice odleteti u Pariz. Odbojkaši su zbog više sile morali da odustanu od puta u Gdanjsk, gde su trebali da odmere snage sa Japanom i SAD. Umesto toga vežbaće u Beogradu do utorka, kada putuju u francusku prestonicu na Olimpijske igre. Ipak, nada u podvig nikog ne napušta u taboru trofejne selekcije.

- To što nismo igrali u Gdanjsku je bilo van naše moći. Možda smo sprečili neku nezgodu na terenu što nismo otišlo tamo, možda je to bio neki znak. Meni je sa ljudske strane žao što nismo bili tamo, jer smo radili jako dobro na pripremama i te utakmice bi, po meni, naš nivo igre podigle na viši nivo. Kako putujemo dan ranije u Pariz, nadam se da ćemo možda tamo pronaći nekoga. Ono što je do nas je da dajemo maksimum i da verujemo da ćemo da budemo mnogo bolji nego što od nas očekuju - kaže za "Novosti" primač Marko Ivović.

Odbojkaši su poslednji voz za Pariz uhvatili 23. juna u Ljubljani, a već 27. jula protiv Francuske startovaće na turniru.

- Mislim da smo u Ligi nacija došlo do nekog nivoa igre, koji smo u kratkom periodu priprema mogli da nastavimo i to je jedan od razloga što smo radili jako dobro. Ipak se mi znamo, desetak godina smo zajedno. Ovi treninzi su nam dali pravo na radost i neka više očekivanja od onoga što je bilo u odnosu na Ligu nacija - ističe Ivović.

Srbi su u grupi A osim sa Francuskom još sa Slovenijom i Kanadom, selekcijama sa kojima mogu da se nadigravaju.

- Lično mislim da ako su mogli da se biraju protivnici na Igrama, onda je to ako ne najbolja, jedna od najboljih mogućih grupa. Sa svima smo imali dobra iskustva, mada su to ekipa koje su na rang listi bolje od nas. Ali, sve je to istorija. Ovo je novo takmičenje za našu generaciju, igramo prvi put i možda imamo motiv više od drugih ekipa. Samo to je sport, svako jutro je za sebe, bitno je da smo zdravi i da damo maksimum, pa kako bude. Imam očekivanja od naše ekipe, verujem u čuda i nadam se čudu. Nemamo pristisak, ali mi smo Srbi, sebi postavljamo zadatak i cilj više nego što možda drugi imaju. U suštini najbitnije da damo maksimum - kaže Ivović.

Trofejni primač slaže se donekle da će Igre za "orlove" biti manje stresne od Lige nacija:

- Tačno je da su neki ciljevi ostvareni. Samo uvek je bolje kada grupa veruje u nešto, jer se tada čuda i dešavaju.Kada se ne veruje, toga nema. Najbitnije da mi sami verujemo i da se trudimo, jer smo mi ti koji uz Božju pomoć na terenu bijemo boj. Imamo lični pritisak i želju, tako da moramo da nađemo balans između pritiska i želja da na parketu budemo najbolji mogući. Da nas ta želja ne sputava, da pokažemo ono što smo pokazali na pripremama. Nadam se da ćemo u tome uspeti.

Prevelika želja je često sprečavala odbojkaše da pokažu koliko umeju:

- Često se zaboravlja da u poslednje dve godine nemamo praktično slobodnog dana, ni vremena da se odmorimo. Jer, u sportu su pored zdravlja ključne i emocije. Raspust jako malo traje i to sigurno oduzima deo kvaliteta, mogućnosti i želja da pokažemo šta možemo. Svi imamo želju za nečim više, ali u nekim momentima toga nema, što bi rekli "prazna puška ne puca" - primećuje Ivović.

Promenjen je sistem takmičenja, ali je najvažnije izboriti četvrtfinale.

- Objektivno, papirološki, četvrtfinale je cilj većine. Iskreno se nadam, ponavaljam, da u čuda verujem. Možda nije pametno pričati o tome, jer kada se priča, onda se sigurno neće desiti. Cilj je da se prođe grupa i izbori četvrtfinale. Sve preko toga je uspeh. Videćemo gde ćemo mi da završimo. Mislim da je najbitnije da damo svoj maksimum, pa dokle doguramo- ističe Ivović.

Sazreli smo kao ljudi

ONO što se u "svetoj plavoj četi" hrabri je što selektor Igor Kolaković može da računa na sve igrače, da i velikanima kao što je Atanasijević nije teško da uđe sa klupe...

- Sazreli smo kao ljudi, znamo da onaj drugi može da nas zaštiti, da nam pomogne da dođemo do cilja. Postali smo prava ekipa, gde se 14 ljudi podržava. To ranije nije bio slučaj. Nadam se da smo sazreli dovoljno da to guramo i dalje zajedno. Da na Igrama više ciljeve guramo u tom smeru i da će se to desiti. Ako druge ekipe imaju po dva tima u jednom, zašto onda i mi ne bi to imali, da zajedno, od prvog do poslednjeg sa stručnim štabom, naparavimo podvig. Mislim da je snaga u tome - podvlači Ivović.

Nikad jači turnir

KONKURENCIJA na olimpijskom turniru je žestoka. Teško je sa sigurnošću reći ko će osvojiti zlato...

- Jako je teško o tome pričato. Dovoljno govori da je prvih 11 sa svetske rang liste na turniru. Možda je neko lično za mene favorit, ali ne bih izdvajao nikoga. Najviše bih želeo da mi budemo to čudo u koje retko ko veruje. A možda ako nam Bog pomogne, mi napravimo ne ko čudo. Realno, tu je najboljih 11 ekipa na svetu, od kojih prvih pet su najveći favoriti, ali ni onih drugih pet ili šest nisu za potcenjivanje - kaže Ivović.

