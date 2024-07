OLIMPIJADA, RADNIČKA "ZLATNA KOKA": Zaposleni u Francuskoj će dobro naplatiti rad tokom Olimpijskih igara, bonus i do 2.500 evra

Namernici koji su se u olimpijskom gradu ovih dana uputili u Nacionalni centar za kulturu i umetnost "Žorž Pompidu", popularni Bobur, da zadovolje artističke pobude, vratili su se nezasićenih čula.

Foto: Goran Čvorović

Vrata su bila zaključana. Nije radila čak ni biblioteka.

Zaposleni u ovom nadaleko čuvenom muzeju u strogom centru Pariza stupili su u štrajk tražeći – olimpijski dodatak. Kupljene karte su vraćene, ali to nije bio dovoljan razlog za satisfakciju turista iz čitavog sveta koji se u sve većem broju polako slivaju u grad sporta i umetnosti.

Objašnjavajući razloge za štrajk, predstavnici zaposlenih su istakli da će tokom predstojeće Olimpijade i Paraolimpijskih igara biti izloženi prekomernom radu usled predviđene veće posete nego u obično vreme. Za svaki slučaj, podneli su i otvoreni zahtev za štrajk u bilo kom trenutku sve do 8. septembra, dana kada se završavaju POI.

Sindikalni predstavnici kažu da su prethodnih dana razgovarali s direkcijom muzeja, ali da nisu naišli na razumevanje. Rečeno im je da "Žorž Pompidu" nije olimpijsko borilište i da nisu u obavezi da primenjuju posebne mere. Ipak, pritsak je veliki, pa se očekuje da i kulturne vlasti, kao i svi drugi prethodno u nizu, popuste.

U zemlji u kojoj su radnički sindikati valjda jači i od same države, Olimpijske igre predstavljaju pravu "zlatnu koku" za dodatnu zaradu. Pod pretnjom štrajkovima, Vlada je nedavno objavila dokument u kome se odobrava dodatni bonus koji može da ide i do 1.500 evra za oko sto hiljada javnih službenika koji budu radili tokom OI i POI.

Razlog za najavljeni višak primanja je svugde isti – više posla i odustajanje od familijarnog korišćenja godišnjeg odmora usred leta, kada su deca na raspustu.

Razne grupe su dobrano profitirale. Tako će još veću nadokandu od pomenutih 1.500 evra dobiti policajci, vatrogasci, lekari, železničari, radnici u gradskoj čistoći… Ove mere donete su pre svega da bi se izbegli štrajkovi i, samim tim, negativni imidž koje bi obustave rade mogle da ostave u očima čitavog sveta.

Francuzi su poznati po štrajkovima, a zahtevi za njihovo organizovanje baš u vreme Olimpijade počeli su u jednom trenutku da niču kao pečurke posle kiše. Vlastima je bilo u interesu da ih legalno spreče gde god su to bile u mogućnosti. A najbolji način za to bio je da se radnici dodatno plate.

Policajci i žandarmi su se tako izborili za bonus koji može da ide i do 1.900 evra, ukoliko rade u pariskom regionu. Po hiljadu evra dobiće svi čuvari reda koji odustanu od korišćenja godišnjeg odmora u periodu OI i POI. Više od toga, ukupno 1.600 evra, pripašće onima koji rade u regionima gde će biti organizovano najamnje jedno takmičenje. Tome se dodaje još po 50 evra po noći dežurstva za sve policajce koji su premešteni više od 5 dana dalje od svog mesta boravka.

Železničari su takođe izvojevali olimpijsku sindikalnu bitku. Njih 50 hiljada dobiće bonus koji ide od 1.500 do 1.900 evra. Uprava železnica je prvo predložila 50 evra dnevno i 200 do 500 evra u paušalu, ali to nije prošlo.

Ruke zadovoljno trljaju i pariski vozači metroa. Izdejstvovali su povišicu koja može da ide i do 2.500 evra! Na osnovicu bonusa od 1.600 evra dodaje se još 44,10 evra za svaki dan rada tokom OI, u periodu od 22. jula do 8. septembra. Maksimum će dobiti 2.000 vozača od ukupno zaposlenih 30.000 u gradskom saobraćajnom preduzeću. Radnicima na održavanju, u prodaji i vozačima autobusa sledi prosečna nadoknada od hiljadu evra.

Za svaki slučaj, ako ne daj bože tokom Olimpijade budu buknuli požari u prestonici, vatrogasci će svoj budžet u olimpijskom periodu uvećati za 1.600 do 1.900 evra, zavisno od toga koliko budu na zadatku.

Nisu zaboravljeni ni đubretari. Koverat će im se udebljati od 600 do 1.900 evra, u zavisnosti od intezifikacije posla, priprema i učešća u čišćenju. Računa se da će uvećanu zaradu dobiti oko 40 odsto zaposlenih, odnosno 20.000 radnika u javnoj čistoći.

Lekari su posebna priča. Ukoliko budu radili najmanje nedelju dana tokom Igara, mogu da računaju na dodatnih 2.500 evra. Ostale dve sedmice mogu da budu slobodni. Medicinskim tehničarima pripada po 800 evra, ali oni traže 2.000.

Strepnja od štrajka među kontrolorima letenja je takođe velika. Njima je obećano po hiljadu evra i 18 slobodnih dana. Ali, nisu svi zadovoljni.

Mislilo se i na ostale. Tako će, na primer, opštinski radnici sa mladima inkasirati pride 600 evra. Pregovara se uveliko i sa zaposlenima na održavanju i radu Ajfelove kule koji ozbiljno prete obustavom rada. Da se ne šale, pokazali su to nedavno i štrajkom upozorenja.

Pa kad mogu da se tokom Olimpijade i Paraolimpijskih igara obogate svi oni, zašto ne bi mogli i čuvari umetničkog blaga, u gradu koji živi od umetnosti i za nju.

Foto: Goran Čvorović Prigradska železnica

Foto: Goran Čvorović Bobur

Foto: Goran Čvorović Štrajkovi u Parizu

