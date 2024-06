RADNIČKI DOVEO JOŠ JEDNO POJAČANJE: Iskusni vaterpolista napustio Crvenu zvezdu

DUŠAN Vasić (31) je šesti vaterpolista koji je u ovom prelaznom roku pojačao Radnički. Iskusni igrač je u poslednje dve sezone igrao za Crvenu zvezdu. Inače, Novosađanin je bivši reprezentativac Srbije i aktuelni član selekcije Gruzije.

Foto: Profimedia

Sa "delfinima" je 2014. osvojio Svetski kup, ali kako nije uspeo da se nametne tadašnjem selektoru Dejanu Saviću, prihvatio je poziv Gruzina, za koje je igrao zimus na EP u Hrvatskoj.

Vasić je u Vojvodini, a potom je branio boje italijanske Florencije, grčkog Panatinaikosa, splitskog Jadrana, atinskog Vuljagmenija, Crvene zvezde, Šapca, i gruzijskog Dinama.

- Nije bilo teško odlučiti se za Radnički. Već u prvom razgovoru sa direktorom i trenerom sam uvideo da se sprema nešto veliko i lepo, što Radnički kao klub i zaslužuje. Prevagnula je ogromna želja za napretkom što nam se svakako poklapa. Velikim delom je odluka inspirisana i time što ću raditi sa Urošem Stevanovićem, koga izuzetno cenim kao osobu i trenera. Klub kao što je Radnički zaslužuje da bude na najvišem mogućem mestu, kako u srpskom, tako i evropskom vaterpolu i to je ono čemu težim i ja lično. Pored tih ambicija, tu je i želja da igram u svojoj zemlji i pomognem srpskom klubu i našim igračima u razvoju i rezultatima. Kod kuće je najlepše - istakao je za sajt Radničkog Vasić.

Vasić vrlo dobro poznaje prilike u kragujevačkom klubu, kroz superligaške duele, ali i one u Ligi šampiona u kojima je sa Dinamom igrao protiv Radničkog.

- Nove saigrače poznajem poprilično dobro, sa nekima sam već radio, što u klubu, što u reprezentaciji. Na kraju krajeva tu je i moj saigrač iz Gruzije, Vato Dadvani i izuzetno mi je drago što ostaje. Sa sistemom Radničkog sam poprilično dobro upoznat, pogotovo kroz razgovore sa igračima. Sve je pozitivno u svim porama kluba, od rada sa mlađim kategorijama, sistema prve ekipe, do marketinškog dela na kraju krajeva, što me takođe izuzetno raduje - dodao je Vasić.

Kroz gostovanja u Kragujevcu uvideo je i koliku energiju sa tribina Radnički dobija od domaće publike.

- Mislim da Radnički u narednoj sezoni može mnogo. Želim da čuvena kragujevačka publika ponovo ispuni bazen do poslednjeg mesta, jer ovaj klub i ljudi u Kragujevcu to zaslužuju. Sećam se i sam koliko ljudi u Šumadiji vole vaterpolo i sport generalno i koliko je navijača dolazilo na utakmice. Siguran sam da ćemo izgaranjem i vrednim i napornim radom zaslužiti rezultate, a uveren sam da će publika to prepoznati - naglasio je Vasić.

