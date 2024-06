"MORAMO BITI MAKSIMALNO KONCENTRISANI AKO ŽELIMO DA POBEDIMO": Živko Gocić uoči Fajnal-fora

Vaterpolisti Novog Beograda igraće u sredu od 21 sat na Malti protiv mađarskog Ferencvaroša u polufinalu F4 Lige šampiona. U prvom polufinalu od 19 časova sastaće se Pro Reko i Olimpijakos.

Foto arhiva VN

- Sve četiri ekipe koje učestvuju na Finalnom turniru su zaista vrhunske i svaka ima svoje ozbiljne adute. Nadam se da ćemo predstojeće dve utakmice odigrati na najvišem mogućem nivou, što bi moglo da nas dovede do još jednog trofeja - izjavio je trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić uoči polufinala Fajnal-fora Lige šampiona protiv Ferencvaroša.

Vaterpolisti Novog Beograda će treću godinu zaredom učestvovati na Završnom turniru Lige šampiona.

- Što se konkretno tiče ekipe Ferencvaroša, njihovo najjače oružje je to što gaje stil, koji poslednjih godina gaji i reprezentacija Mađarske, gde vrlo često igraju bez klasičnog centra. To znači da na mesto drugog centra ulaze sa svih pozicija i na to moramo da odgovorimo što je moguće bolje. Takođe, igraju u jako visokom ritmu, a dosta problema protivnicima prave i u tranziciji, pogotovo ofanzivnoj. To su neke njihove glavne karakteristike, pored naravno ogromnog individualnog kvaliteta koji poseduju i koji ne treba posebno isticati - rekao je Gocić.

Foto arhiva VN

Gocić je naglasio da Ferencvaroš u svojim redovima ima veliki broj igrača svetskog nivoa.

- Biće tu dosta taktičkih zamisli, ali nijednu utakmicu na završnom turniru neće odlučiti taktika, već bolje raspoloženje, veća motivacija ili eventualno nadahnuće kod jednog ili dva igrača - rekao je Gocić.

Novi Beograd će na ovom F4 biti oslabljen neigranjem srpskog reprezentativca Đorđa Vučinića zbog povrede. Gocić protiv Ferencvaroša neće moći da računa ni na Nikolu Jakšića zbog crvenog kartona koji je dobio u poslednjem meču četvrtfinalne grupe A protiv Pro Reka.

- Da ne pravimo filozofiju ni od naše ekipe ni od Ferencvaroša, a igrali smo dosta utakmica i međusobno se vrlo dobro poznajemo. Taktike i imena igrača na papiru ne igraju polufinala i finala velikih takmičenja, već srce, želja i koliko si spreman da daš sebe da bi ostvario san - istakao je kapiten Novog Beograda Filip Filipović, koji će posle ovog F4 da završi igračku karijeru.

Kapiten Novog Beograda Filipović je potom detaljnije analizirao igru Ferencvaroša.

- Znamo da je jedan od njihovih najboljih igrača Dušan Mandić, da u svojim redovima imaju Deneša Vargu, golmana Fogela i da ne imenujem sve vrhunske vaterpoliste, ima ih zaista pregršt. Međutim, još jednom ću ponoviti da imena ne igraju važne i velike utakmice, već ekipe. Ove godine smo nekoliko puta dokazali, a pre svega sami sebi, da protivnik preko puta nije toliko relevantan ukoliko smo mi na nivou. Ako smo mi na našem maksimumu, mislim da možemo da dobijemo svakog rivala - zaključio je Filipović.

