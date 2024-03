ZA MEDALJU MORAMO DA RADIMO JOŠ MNOGO VIŠE: Legendarni vaterpolista Branislav Mitrović ističe da je reprezentacija iznad svih

ZA njega kažu da je pravi vojnik reprezentacije. Slavni golman Branislav Mitrović nikad nije sebe isticao u prvi plan, posle olimpijskog zlata u Tokiju nije napustio "delfine", već je ostao uz vaterpoliste da im pomogne svojim iskustvom i znanjem. Istina, u jednom trenutku je bio blizu odluke stavi tačku na reprezentivne karijere.

Foto: N.Paraušić

- Posle lanjskog SP u Fukuoku razmišljao sam da se povučem iz reprezentacije. Međutim, imao sam razgovor sa selektorom Stevanovićem u kojem me je on zamolio da se ne povlačim, da ostanem, da sam ja izuzetno značajan član ove ekipe, da mogu da pomognem na više načina, pre svega mojom posvećenošću, mojim iskustvom, gledanjem na sportski život, kao i to da prenesem na druge šta mi sve znači reprezentacija - priča u telefonskom razgovoru za "Novosti" Mitrović.

Tada je dogovoreno i da trofejni Bane bude drugi golman reprezentacije:

- Rečeno mi je i da eventualno u nekim situacijama, kao drugi golman uskočim, da napravim razliku, da bi moje ime i moje iskustvo bilo neprocenjivo u tim odlučujučim trenucima, tako da sam ja to oberučke prihvatio.

Priznaje Mitrović da se takva ponuda teško odbija:

- Ko ne bi poželeo da bude tu, da pomogne reprezentaciji, da zaokružim ceo ciklus zaključno sa Olimpijskim igrama u Parizu, jer sam smatrao da je reprezentacija veća od svih nas i da ako ja mogu da doprinesem rezultatu reprezentacije,tako da se podredim nečemu, da ne budem prvi golman i da ponekad uskočim i pomognem i s druge strane da pomognem mlađem kolegi, da ga uvedem, da pomognem savetima u nekom momentima, kao i ostalim saigračima zašto ja to ne bih uradio. I meni može da bude samo čast, kao što sam mi je to uvek, što sam deo i član reprezentacije.

Kod popularnom Baneta nema dileme da mora da se neguje kult reprezentacije:

- Ono što je jako bitno shvatiti jeste da je repzentacija veća od svih nas i da je rezultat reprezentacije jedino ono što je bitno i da svi mi zajedno moramo da se podredimo tome. Mi kada igramo za reprezentaciju to nije samo naš uspeh, nego kada se napravi neki uspeh, u suštini je uspeh i radost celog naroda. I niko od nas nema pravo da stavi svoj ego i neka svoja razmišljanja iznad reprezentacije, jedino samo ispod i zarad reprezentacije.

I prvi golman na SP u Dohi Radoslav Filipović se divio Mitrovićevoj posvećenosti reprezentaciji. Ipak, ne možemo a da se ne vratimo na četvrtfinalni duel sa Hrvatskom, u kojem su naši imali loš dan u odbrani...

- Mislim da smo iz te četvrtfinalne utakmice izvukli pouke i da smo sada svesni da u naredno takmičenje ulazimo pametniji svi zajedno - kaže Mitrović.

Na opasku da reprezntacija poslednjih godina nema dovoljno samopouzdanje u ključnim, četvrtfinalnim utakmicama Mitrović ističe:

- Ova ekipa je takva, kakva je. Kao što je istaknuto, kao što je selektor rekao posle SP 2022. u Budimpšeti da smo prvi put igrali u punom sastavu ove godine na EP u Zagrebu i SP u Dohi. Mislim da su se sada iskristalisale uloge ko je, šta ko ima, da je to jako bitno za nastavak. Ono što je bitno je da se podigne samopuzdanje i verovanje da stvarno možemo da napravimo rezultat. Ne mislim da imamo veći problem, nego smatram da samo treba radom, i na fizičkom i na psihičkom planu, da vežbamo na tome, da shvatimo da smo dobri i da treba samo da razmišljamo o igri i kako možemo da budemo bolji, a sve ostale faktore da stavimo po strani.

U poslednje dve godine, kod Savića i Stevanovića, šansu su na golu dobijali: Dobožanov, Rističević, Mišović i sada Filipović.

- Mislim da imamo dobre golmane, mislim da je nama mnogo veći problem što je promenjen sistem igre odbrane u odnosu na onaj koji je građen u srpskom vaterpolu mnogi niz godina. I mislim da treba da pronađemo koji je to sistem odbrane koji će nama odgovarati i onda u okviru tog sistema da pronađemo koji su najbolji golmani za to.Jer, odbrana se dosta promenila u poslednjih par godina i mislim da je jako bitno da uhvatimo korak sa svetom što se tiče toga. Da vidimo koja je to odbrana koja nama najviše odgovara i u kojoj smo najbolji.

Čini se i da bi javnost konačno mogla da shvati da nije lako osvojiti medalju, biti prvak sveta...

- Definitno je da je promenjen neki poredak. Definitno je i da drugi rade, pa ne možemo, to je najbitnija stvar, da mislimo dok smo mi osvajali medalje godinama da su drugi samo sedeli i gledali kako mi uzimamo odličja. Ne, oni su radili duplo više od nas kako bi se vratili tu gde jesu, kako bi nas stigli. I isto tako mi sada moramo da radimo duplo više od svih ostalih i da radimo na raznoraznim stvarima kako bi se opet vratili na pobedničko postolje.

Jasno je i da ne može Srbijama stalno da ima najbolje igrače sveta. Nekad je i pad neminovan...

- Spoznaja da i pored toga što imamo dva vrhunska igrača Jakšića i Mandića, da sada recimo naši igrači nisu u užim izborima upravo potvrđuje to da treba izgraditi sistem i jedinstvo u ekipi koja će ostvariti dobar rezultat. I da jedino ako budemo imali fantastičnu atmosferu, zajedništvo i budemo razmišali svi o istom cilju onda možemo da ostvarimo vrhunski rezultat - smatra Mitrović.

Da li su možda novi svetski prvaci Hrvati primer na koji možemo da se ugledamo...

- Mislim da su Hrvati uspeli da stvore ono čemu mi težimo, a to je jedna kompaktna zajednica, u kojoj se zna tačno šta ko radi, što bi se reklo ko kosi, a ko vodu nosi i imaju jedan sistem koji funkcioniše. I u okviru tog sistema oni igraju i pružaju i više od svog maksimuma.





Uvek spreman da pomogne

OSTAJETE li do kraja olimpijskog ciklusa?

- MOJA odluka je da sam tu. Iskreno, što se tiče reprezentacije ako sam odlučio da se ne oprostim posle Tokija, nego da pomognem, da budem na raspolaganju reprezentaciji, sve do sada sam bio aktivan član, onda bi bilo glupo da se povlačim pred ciljem zbog kojeg sam ostao sve ovo vreme, a to je da se proba da se osvoji još jedna medalja za reprezentaciju Srbiju na Olimpijske igre - ističe Mitrović.

Imaćemo dovoljno vremena za Pariz

OVE godine vaterpolisti imaju ubitačan i reprezentativni i klupski kalendar

- Ono što je jedina dobra stvar je što mislim da će biti dosta vremena za pripreme za Olimpijske igre. Igrači koji idu F4 Lige šampiona imaće preko mesec dana priprema, dok mi ostali ćemo možda biti i dva meseca na pripremama. Tako da verujem da će biti dosta vremena, a nadam se da će naš stručni štab napraviti dobar plan, što se tiče oporavka, pripreme da na Igrama budemo u pravoj formi - kaže Mitrović.

Turkoan želi finale

MITROVIĆ ove sezone čuva gol Turkoana.

- Trenutno dobro stojimo u francuskom prvenstvu, treći smo na tabeli, u osminifinala Evrokupa, igramo sa Sabadeljom, koji su favoriti. Nama je cilj je da probamo da uđemo u finale francuskog prvenstva, s obzirom da je Marsej ubedljivo najjača ekipa i da probamo da izvučemo maksimum iz ove sezone - kaže Mitrović.









