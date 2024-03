MOGU DA SKOČIM ZA MEDALJU : MILICA GARDAŠEVIĆ PRIČA ZA "NOVOSTI" PO POVRATKU SA SVETSKOG PRVENSTVA IZ GLAZGOVA

NA svom drugom učešću na Svetskom dvoranskom prvenstvu, Milica Gardašević (25), naša sjajna atletičarka, minulog vikenda u Glazgovu je u žestokoj konkurenciji skoka udalj, ostvarila cilj, plasirala se među najboljih osam na planeti i na kraju zauzela šesto mesto, sa preskočenih 6,74 metra.

- To mi je u tom trenutku najbolji rezultat i možda možemo da žalimo. Međutim, kada shvatim da je to motiv za ubuduće, četiri centimetra, toliko blizu medalje, nekako ni ne žalim. Jer, gledam napred i idem dalje. Nema vremena za tugovanje i osvrtanje. Na kraju takmičenja, kao i svi, energetski padnem i možda to tako deluje, ali daleko od toga da sam nezadovoljna šestim mestom na svetu sa dobrim rezultatom. Jer, mlada sam i takmičarski izazovi mi tek predstoje i imam prostora za napredak- kaže za „Novosti“ u dahu Milica, koja je sa svojim trenerom Markom Milinkovim u ponedeljak ceo dan provela na putu i juče u ranim jutarnjim časovima stigla u Novi Sad.

Za odmor, kako ga određuje, pasivan, imaće svega dva – tri dana bez treninga, a odmah zatim kreće „aktivan odmor“, da se ne ulenji, kao uvertira u pripreme za letnju sezonu. Jer, predstoje joj dva značajna takmičenja, Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre.

- Sezona, koja će u ovoj, olimpijskoj godini biti duga, kreće već u maju i samim tim pripreme startuju mnogo ranije. Namera je da dobro odradimo pripremni period, jer u gustoj sezoni protkanoj takmičenjima, neće biti vremena za rad. Pred Evropsko prvenstvo u Rimu, koje je u junu, učestvovaću na dva- tri takmičenja već u maju, da „uđem u zalet“.

Ova godina, razumljivo, podređena je Olimpijskim igrama u Parizu u avgustu mesecu.

- Kada je reč o tome, volim još dodatno da dam sve od sebe na svakom treningu i u kompletnom režimu, i po pitanju ishrane i slobodnog vremena. Ove, predstojeće pripreme i učešće na takmičenjima koja prethode, su podređene Parizu. Jer, kad sam se već izborila za najveću svetsku smotru sporta, idemo punim gasom. Ne želim ništa da prepustim slučaju, nego da znam da sam dala maksimum u svakom trenutku i priprema i takmičenja. To, kada se podvuče crta na kraju, deluje rasterećujuće i nema onih potpitanja, da li je moglo ovako ili onako. Dakle, maksimalno radno i posvećeno, pre svega odgovorno prema sebi i sportu- zaključila je Gardaševićeva.

TRENER Marko Milinkov je zadovoljan učinkom Gardaševićeve i ističe da se dobro takmičila. - Milica je bila u borbi za medalju. Nije se desilo ovaj put, ali idemo punom parom napred. Brzo stižu novi izazovi. U uvodne tri serije sve takmičarke su bile nervozne. Milica se opustila i sjajnim skokom u četvrtoj seriji 6,74 metara načela daljinu, ali i pokrenula rivalke. Da je bio drugačiji raspored, možda bi bio i drugačiji redosled. Ipak, u šestoj seriji i prilici da se vrati u medalju imala je odličnu, daljinu za srebro, ali je prestupila - objasnio je Milinkov.

SRPSKI trener, Marko Milinkov, je u „koučing zoni“, uz kolege iz Rumunije, Mađarske i Španije, stao u zaštitu trenera italijanske skakačice udalj, kog je devojka iz organizacije, ne znajući pravila i protokol, sprečavala da priđe ogradi i svojoj pulenki. - U tom trenutku je Milica bila na zaletištu i zaobišao sam gužvu da vidim njen skok u četvrtoj seriji. Kada je prišlo obezbeđenje i jedna starija gospođa iz organizacije, objasnili smo im o čemu je reč i zamolili ih da nas ostave na miru, što su i učinili- rekao je Milinkov.



