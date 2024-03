SENZACIONALNE VESTI IZ FORMULE 1: Trostruki šampion naprasno napušta ekipu?!

HOLANDSKI vozač Maks Ferstapen ima najveće šanse da za volanom Mercedesa sledeće sezone zameni Luisa Hamiltona koji će preći u Ferari.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi nemački "AMuS", aktuelnog šampiona bi ka "srebrnoj streli" mogla da pogura afera u vezi sa prvim čovekom austrijske ekipe Kristijanom Hornerom.

Horner je navodno jednoj koleginici, tokom dužeg vremenskog perioda, slao neprimerene poruke. Unutrašnjom istragom se došlo do zaključka da je nevin, ali to ne prihvataju svi.

Među njima je i Jos Ferštapen, nekadašnji vozač u F1 šampionatu i Maksov otac, koji želi da Horner napusti tim.

- Postojaće tenzija dok je Kristijan deo Red Bula. Ekipa bi mogla da bude rastrgnuta dok je to slučaj, da eksplodira. Ne može nadalje ovako. Horner izigrava žrtvu, a u stvari stvara probleme - rekao je stariji Ferštapen za "Dejli mejl".

Na vesti o dolasku Maksa u Mercedes se oglasio i prvi čovek tog tima Toto Volf, koji ne gaji prevelike nade.

- Maks u Mercedesu? Naravno da bi to voleo, ali mislim da šampioni traže najbrže bolide. A on to trenutno ima u Red Bulu. Tako da teško, baš teško, da je to izvodljivo - rekao je Volf.

Ferštapen ima ugovor sa Red Bulom do 2028. godine i objektivno najbolji bolid, pa se, osim afere "Horner", postavlja pitanje zbog čega bi odlazio iz tima koji mu je doneo tri šampionske titule.

Nedavno je i na najbolji način započeo novu sezonu, slavivši u trci za Veliku nagradu Bahreina.

Sledeća trka je u subotu za VN Saudijske Arabije u Džedi.





