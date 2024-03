KAKVA DRAMA, KAKVA ŠTETA: Rukometašice Srbije izgubile od Crne Gore u neizvesnoj završnici

Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila je poraz protiv selekcije Crne Gore rezultatom 26:25 u četvrtom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP

U prvom poluvremenu viđena je velika borba. Crna Gora je bolje ušla u meč vodila tokom većeg dela poluvrmena, ali nije uspevala da ostvari prednost veću od dva gola razlike. Naše devojke su se hrabro držale i do odlaska na odmor uspele da uđu u egal, te su na pauzu otišle sa nerešenim ishodom - 14:14.

Drugo poluvreme su bolje otvorile naše reprezentativke, vodile čak i sa dva gola prednosti, ali su Crnogorke uspele da se vrate i ponovo izjednače sredinom poluvremena. Nastavila se igra gol za gol, obe ekipe su se smenjivale u vođstvu iako je Srbija imala nešto veću inicijativu, rivalke naše selekcije se nisu predavale.

Poslednjih deset minuta koncentracija našim devojkama je pala i bivše olimpijske vicešampionke su znale to da iskoriste i odlepe se na plus dva. Iako je Srbija imale šanse za izjednačenje, to se nije desilo zbog nekih diskutabilnih sudijskih odluka.

Izabranice Uroša Bregara nastavljaju kvalifikacije 3. aprila na gostovanju Bugraskoj.

