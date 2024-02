MOJ SAN JE F1 I ŽELIM DA ZAMENIM HAMILTONA U FERARIJU: Velike ambicije Andrije Kostića mladića koji vozi u F4

OD 18. feburara 2022. do istog datuma ove godine, tačno toliko je prošlo otkako je Andrija Kostić vozio prve karting trku, pa do potpisa za renomirani tim Van Amersfort Rejsing. Holandski tim poznat je po tome da pruža šansu mladim talentovanim vozačima da se iskažu kroz mlađe kategorije (F4, F3, F2), da zavrede šansu u programima nekih od timova Forumle 1, kao i da se jednog dana nađu u kokpitu "najbržeg cirkusa na svetu". U ovoj ekipi stasavali su trostruki šampion Maks Ferštapen, Šarl Lekler i sin legendarnog Mihaela, Mik Šumaher.

FOTO: AP/Tanjug

- To jedan od dva najbolja tima u šamionatu, koji će mi pružiti bolid. Zasad sam pokazao da posedujem brzinu, u svim simulacijama bio sam među pet najboljih. Tim je bio iznenađen, da sa vrlo malo iskustva posedujem brzinu i talenat. Pružili su mi bolid koji može da se bori za pobede, a pravi izazov će biti sezona, jedva čekam da krene - uzbuđen je učenik osmog razreda Osnovne škole Ruđer Bošković.





Pred Andrijom je naporna sezona, u kojoj će takmiči u 2 šampiona (Centralno evropskoj zoni, i italijanska Formula 4). Tokom svakog od 16 trkačkih biće tri trke.





- Prva trka CEZ je 27. aprila u Balatonu (Mađarska), dok je početak u najjačem prvenstvu F4 5. maja u Mizanu to će biti i pravi reprer. Dugo se pripremam za ovu sezonu, koja je najvažnija u životu. Svestan sam da neće biti prostora za greške. To što sam najmlađi biće dodatni motiv, a to će eventualni uspeh učini još posebnijim - priča Kostić koji je pobeđivao u kartingu CEZ u Beogradu, dok je bio vicešampion Srbije.





Konkurecije se ne plaši.









Ne libi se da otvoreno kaže da želi da kroz nekoliko godina zameni Luisa Hamiltona u Ferariju.







Pavlović menadžer

- Hamilton je idol, ugledam se na starije, iskusnije vozače jer od njih može dosta da se nauči. Nadam da ću kroz par godina biti njegova zamena u italijanskoj ekipi - zaključio je Kostić koji je već otputovao u Barselonu na testove na pisti.





BONUS SADRŽAJ

ANDRIJA Kostić uz sebe ima čuvenog srpskog automoblistu Miloša Pavlovića koji brine o njegovoj karijeri.- Miloš ima ogromno iskustvo, probijao se kroz niže kategorije. Imam pravog čoveka uz sebe koji će mi pokazati put do F1 - ističe Kostić.

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.