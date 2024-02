DA LI JE MOGUĆE? Evo šta je selektor Hrvata rekao o Srbima posle vaterpolo derbija na Svetskom prvenstvu!

Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva 2024 koje se održava u Dohi nakon što je, posle prave drame, izgubila od Hrvatske, a selektor pobednika, Ivica Tucak, na vrlo zanimljiv način je o Srbima pričao posle tog meča.

Podsetimo, bili su željni "delfini" da se revanširaju ovom rivalu za poraze i na šampionatu planete 2022. u Budimpešti, i u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Tokiju, ali - Hrvatska je opet pobedila Srbiju.

Tucak je ovako prokomentarisao ključne stvari za ovakav ishod i posebno se osvrnuo na "delfine":

- Zatvorili smo sve ono što je trebalo kod Srbije. Marko (Bijač) je bio odličan na našem golu, igrači su pomagali jedan drugome. Naša rešenja s igračem više su bila odlična. Ono što sam govorio, ali nisam reagovao poslednjih dana kada sam slušao i čitao kako naši igrači navodno nemaju odlučnosti i tako dalje... E, ni govora! Imaju oni i te kako hrabrosti i odlučnosti, ali ono što ja želim da nam igra ima glavu i rep, da odigramo akciju. To smo radili, to smo imali. Srbiji čestitam na fer i korektnoj borbi, viteški odigranoj utakmici. Mislim da je utakmica bila predivna, kao što je uvek s njima - ishvalio je "delfine" strateg Hrvata.

Upitan da li je najvažnije za trijumf bilo "limitiranje Dušana Mandića", odgovorio je ovako:

- Da, ali onda moraš malo druge negde da pustiš, pa smo "procureli" levo kod Strahinje Rašovića. Ušli smo svesno u taj rizik. Međutim, mislim da smo ih dobro zatvorili, isto kao što smo dobro "snimili" njihovog igrača više. Znali smo tačno što igraju, ko izlazi iz prve linije. Bila je to sve u svemu jako, jako dobra utakmica. Bilo je grešaka, pa i s naše strane, ali rekao bih utakmica za ocenu "pet minus", istakao je Ivica Tucak za "Jutarnji list".

"Ostali smo velesila"

- Ovo što spominjete, 10. plasman u polufinala svetskih prvenstava od 2005. godine, to su činjenice. To niko ne može da ospori. Uz sve one velike reprezentacije sveta, mi smo na prvom mestu po tom pitanju. Strašno sam ponosan što smo nakon smene generacija, redizajna koji smo uradili nakon Tokija 2021, ostali vaterpolo velesila. To nam niko ne može osporiti - rekao je Tucak.

Poručio je da je jako ponosan na svoje igrače:

- Dogodi se neko posrtanje, događa se, ali nakon cele ove potrošnje koje smo imali u januaru u Dubrovniku i Zagrebu, kao i sada ovde, pa onda doći do polufinala... Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Mogli smo mi i ovo da izgubimo, bilo je sve na jednoj lopti možda, ali sam ponosan i u ovom trenutku tako ispunjen srećom, da je to neverovatno.

