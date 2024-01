MOJ NAJBOLJI MOMENAT U F1: Hamilton otkrio šta će uvek pamtiti

LUIS Hamilton takmiči se u Formuli 1 od 2007. godine, sedmostruki šampion sveta, prošao je kroz mnogo "era" i promena bolida, a izdvojio je upečatljive trenutke iz karijere.

Foto: AP

Omiljeni momenat u "najbržem karavanu na svetu" došao je vrlo rano u njegovoj 17 godišnjoj karijeri.

- Jedan od omljenih trenutaka mi je to što sam uopšte stigao do F1. Nisam mogao da verujem. Bilo je mnogo mračnih momenata u ranoj fazi karijere kada sam pomišljao da nema šanse da uspem. Međutim, nikada se nisam predavao. Kada sam video svoj tatu sa podijuma u Kanadi, kada sam ubeležio prvu pobedu u F1, to je bila potvrda da je su sve nedaće sa kojim sam se suočavao bile vredne žrtve - istakao je Britanac.

Kada su u pitanju bolidi, nikada neće zaboraviti trenutak kada je imao prilike da sedne za upravljač Meklarena, legendarnog Ajrtona Sene.

- Te mašine su imale mnogo manje aerodinamičnih efekata. Tada su bolidi nalik kartingu - podvukao je Hamilton.

