KRAJ, ELIMINACIJA NAŠIH! Srbija izgubila od Hrvatske na Evropskom prvenstvu u vaterpolu i pored tri gola prednosti!

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije nije se plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto je u osmini finala izgubila od Hrvatske rezultatom 11:8 (2:3, 2:3, 2:1, 5:1) iako je u jednom trenutku imala tri gola prednosti.

U prvom poluvremenu naše devojke su bile bolje i sticale su prednost.

Početkom treće četvrtine Srpkinje su vodile 7:4 i delovalo je da će u četvrtfinale, ali su se Hrvatice vratile u meč i stigle do vođstva 8:7 početkom poslednje deonice.

Srpkinje jesu izjednačile na 8:8, ali to je bilo sve što su uspele do kraja meča - Hrvatice su revijom golova stigle do pobede u finišu.





Butić je sa četiri pogotkapredvodila Hrvatsku, Brnetić je dala tri, a Rozić dva. Srpkinje je predvodila Ana Milićević sa četiri gola.





