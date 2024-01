HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO: Preminula Nika Brkić

RUKOMETAŠI su otputovali u španski Granjolers, gde će od sutra do subote učestvovati na međunarodnom turniru. "Orlovi" će u četvrtak (20.15) igrati sa Slovačkom, u petak (17.45) sa Poljskom, a u subotu (19.00) sa Španijom. Biće to i poslednje provere izabranika Tonija Đerone pred EP od 10. do 28. januara u Nemačkoj.