KAKVA 2024. GODINA NAS ČEKA! Evropsko prvenstvo u fudbalu, Olimpijske igre, Novak Đoković, Nikola Jokić, Ivana Španović...

Godina pred nama biće bogata sportskim događajima u kojima će moći da uživaju svi redom. Ljubitelji fudbala, košarke, tenisa, atletike, kao i ostalih sportova biće u prilici da gledaju najbolje sportiste sveta kako se bore za najznačajnije trofeje.

Centralni događaj u 2024. godini biće Olimpijske igre, koje se od 26. jula do 11. avgusta održavaju u Parizu. Tamo će srpski sportisti imati najveće ambicije, a navijači najviše nade polažu u Novaka Đokovića, Ivanu Španović, košarkaše, odbojkašice, kao i vaterpoliste, koji još nisu overili vizu.

Nešto ranije, od 14. juna do 14. jula, u Nemačkoj će biti održano Evropsko prvenstvo u fudbalu. Biće to prvi kontinentalni šampionat još od 2000. godine na kom će učestvovati naša reprezentacija, kao i drugo uzastopno veliko takmičenje, posle Mundijala u Kataru. Srbija se nalazi u C grupi, zajedno sa Engleskom, Slovenijom i Danskom.

Naravno, Novak Đoković će biti u žiži interesovanja srpske javnosti, pošto će pokušati da konačno dođe do kalendarskog Grend slema. Prvi od četiri najveća turnira je Australijan open, koji je na programu od 14. do 28. januara. Rolan Garos će se igrati od 26. maja do 8. juna, Vimbldon u prvoj polovini jula (od 1. do 14), a US Open od 26. avgusta do 8. septembra.

Osim toga, u 2024. godini će navijači moći da prate i Svetsko prvenstvo u vaterpolu i vodenim sportovima, kao i šampionate Evrope u muškom i ženskom rukometu.

Ovo je spisak svih važnih sportskih događaja u 2024. godini:

JANUAR

28.12 - 6.1. ski skokovi - Novogodišnja turneja 'Četiri skakaonice'

29.12 - 7.1. tenis - Junajted kup

4-16.1. vaterpolo - Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj

5-7.1. brzo klizanje - Svetsko prvenstvo

5-19.1. automoto - Dakar reli

7-14.1. snuker - Masters

8-14.1. umetničko klizanje - Evropsko prvenstvo

10-28.1. rukomet - Evropsko prvenstvo u Nemačkoj

13.1 - 11.2. fudbal - Afrički kup nacija

15-28.1. tenis - Australijan open

19.1 2.2. multi-sport - Olimpijske igre za mlade u Gangvonu

25-28.1. reli - početak WRC sezone

FEBRUAR

2-18.2. vodeni sportovi - Svetsko prvenstvo u Dohi

2.2 - 16.3. ragbi union - Prvenstvo 'Šest nacija'

5-17.2. vaterpolo - Svetsko prvenstvo u Dohi

10.2. fudbal - nastavak Superlige Srbije

11.2. američki fudbal - Superbol LVIII

13.2 -13.3. fudbal - osmina finala Lige šampiona

15-22.2. fudbal - šesnaestina finala Lige Evrope i Lige konferencija

16-25. stoni tenis - Svetsko prvenstvo za timove

17.2. boks - Tajson Fjuri - Oleksandr Usik

18.2. košarka - NBA Ol-star

*termin završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu nije određen, očekuje se da bude 14-17.2.

MART

1-3.3. atletika - Svetsko prvenstvo u dvorani

2.3. automoto - početak Formula 1 sezone

4-11.3. tenis - masters u Indijan Velsu

7-14.3. fudbal - osmina finala Lige Evrope i Lige konferencija

10.3. automoto - početak MotoGP sezone

16-24.3. skijanje - kraj sezone Svetskog kupa

18-25.3. tenis - masters u Majamiju

21-24.3. ski skokovi - kraj sezone Svetskog kupa

28.3. bejzbol - početak MLB sezone

30.3. atletika - Svetsko prvenstvo u kros kantriju u Beogradu

APRIL

8.4. tenis - masters u Monte Karlu

8-14.4. golf - Masters u Augusti

9-17.4. fudbal - četvrtfinale Lige šampiona

11-18.4. fudbal - četvrtfinale Lige Evrope i Lige konferencija

12-26. košarka - četvrtfinale ABA lige

15.4. atletika - Bostonski maraton

16-19.4. košarka - plej-in Evrolige

20.4. atletika - prvi miting Dijamantske lige

20.4. košarka - početak NBA plej-ofa

20.4 - 6.5. snuker - Svetsko prvenstvo u Šefildu

21.4. atletika - Londonski maraton

21.4. hokej na ledu - početak NHL plej-ofa

22-29.4. tenis - masters u Madridu

23.4 - 8.5. košarka - plej-of Evrolige

24-28.4. gimnastika - Svetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici za muškarce

25-28.4. džudo - Evropsko prvenstvo u Zagrebu

30.4 - 8.5. fudbal - polufinale Lige šampiona

MAJ

2-9.5. fudbal - polufinale Lige Evrope i Lige konferencija

2-5.5. gimnastika - Svetsko prvenstvo u sportskoj gimnastici za žene

3-13.5. košarka - polufinale ABA lige

4.5. konjički sport - Kentaki derbi

4-26.5. biciklizam - Điro d'Italija

6-13.5. tenis - masters u Rimu

10-26.5. hokej na ledu - Svetsko prvenstvo

13-19.5. golf - PGA prvenstvo

19-29.5. košarka - finale ABA lige

19-24.5. džudo - Svetsko prvenstvo

22.5. fudbal - finale Lige Evrope

22-26.5. gimnastika - Evropsko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici

23.5. fudbal - finale Kupa Srbije

24-26.5. košarka - fajnal-for Evrolige

26.5. fudbal - kraj Superlige Srbije

26.5 - 8.6. tenis - Rolan Garos

29.5. fudbal - finale Lige konferencija

JUN

1.6. fudbal - finale Lige šampiona

13-16.6. golf - Ju-Es open

14.6 - 14.7. fudbal - Evropsko prvenstvo u Nemačkoj!!!



15-25.6. fudbal - OFK Kup nacija (Okeanije)

20.6 - 14.7. fudbal - Kopa Amerika

27.6. košarka - NBA draft

29.6 - 21.7. biciklizam - Tur d Frans

JUL

1-14. tenis - Vimbldon

18-21.7. golf - Britiš open

26.7 - 11.8. Olimpijske igre u Parizu!!!



AVGUST

5-12.8. tenis - masters u Montrealu

13-18.8. tenis - masters u Sinsinatiju

17.8 - 8.9. biciklizam - Vuelta

26.8 - 8.9. tenis - Ju-Es open

26.8 - 8.9. multi-sport - Paraolimpijske igre u Parizu

SEPTEMBAR

5.9. američki fudbal - početak NFL sezone

13-14.9. atletika - finale Dijamantske lige

14.9 - 6.10. futsal - Svetsko prvenstvo

20-22.9. tenis - Lejver kup

22.9. atletika - Berlinski maraton

OKTOBAR

2-13.10. tenis - masters u Šangaju

6.10. atletika - Čikaški maraton

25.10. bejzbol - Svetska serija (finale MLB sezone)

28.10 - 3.11. tenis - WTA Finale

29.10 - 3.11. tenis - masters u Parizu

NOVEMBAR

3.11. atletika - Njujorški maraton

10-17.11. tenis - ATP Finale

17.11. automoto - kraj MotoGP sezone

19-24.11. tenis - završni turnir Dejvis kupa

21-24.11. automoto - kraj WRC sezone

28.11 - 15.12. rukomet - Svetsko prvenstvo za žene

DECEMBAR

8.12. automoto - kraj Formula 1 sezone

16.12. tenis - NextGen ATP Finale

