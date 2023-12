"PA BIO MI JE KAO SIN!" Bivši Šumaherov agent ogorčen: Korina nas sve laže

Vili Veber, bivši menadžer Mihaela Šumahera, iznenadio je sve tvrdnjom da supruga legendarnog vozača Formule 1 Korina Šumaher skriva istinu o njegovom zdravstvenom stanju.

Foto: EPA

Sedmostruki šampion "najbržeg cirkusa na svetu" je krajem decembra 2013. godine doživeo teške povrede glave posle pada u francuskim Alpima gde je skijao.

Veber tvrdi da ga Korina Šumaher na sve načine sprečava da poseti starog prijatelj, jer se plaši istine.

- Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost, nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo videti. Nikakve pozitivne vesti nisam dobio već deset godina. Da li žalim što ga nisam video odmah posle nesreće? Naravno, žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebalo je da odem odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas posle nesreće. To me je jako pogodilo, možete samo da zamislite. Ali na kraju sam morao da to pustim i da se oprostim od Mihaela - ispričao je Vili Veber, kako prenosi Mondo, koji je godinama vodio brigu o Šumiju:

- I tri-četiri godine kasnije, ljudi koji me prepoznaju su me zaustavljali i pitali da li sam njegov bivši agent i pitali su me za njegovo zdravlje. Prestao sam da im objašnjavam i pomislio - zašto mene niko ne pita kako sam? Pomirio sam se sa tim da je gotovo, da ne razmišljam o tom sr**u.

Razlog zbog kog će tek sada teško Veber posetiti Šumahera je intervju iz prošle godine kada je veoma besno “udario” po Korini i tvrdio je da je cela familija lagala kako bi ga sprečili da poseti svog bivšeg klijenta.

- To me je jako bolelo. Pokušao sam stotine puta da kontaktiram sa Korinom i nije mi se javila. Zvao sam i Žana Toda i pitao ga da idem u bolnicu, rekao mi je da čekam i da je još rano. Zvao sam i sutradan, niko mi nije odgovorio. Nisam očekivao da će se tako ponašati i još sam ljut. Izopštili su me govoreći da je rano, a prošlo je devet godina. Možda samo treba da kažu istinu - pričao je Veber prošle godine za “Gazetu” i nastavio:

- Razumeo sam u početku celu situaciju i uvek sam radio sve da zaštitim privatni život mog Mihaela Šumahera, ali od tada samo slušam njihove laži. Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu porodicu jer ne mogu da promenim stvari koje su se desile. Pa bio mi je kao sin. I danas me boli kada pričam o tome.

