TO VIŠE NIJE MIHAEL ŠUMAHER! Reči Žana Toda paraju srce navijača slavnog Nemca

Bivši direktor Ferarija Žan Tod rekao je da njegov prijatelj Mihael Šumaher više nije isti Mihael Šumaher kakvog poznajemo iz Formule 1.

Foto EPA

Sedmostruki svetski šampion i jedan od najboljih vozača u istoriji Formule 1 Mihael Šumaher doživeo je tešku povredu glave na skijanju u decembru 2013. godine.

On je šest meseci bio u indukovanoj komi, iz koje je probuđen u junu 2014. godine, a u septembru iste godine pušten je na kućno lečenje i od tada nema informacija o njegovom stanju.

Njegova supruga Korina i medicinsko osoblje brinu o Šumaheru u njihovoj kući na Ženevskom jezeru.

Tod je bio direktor Ferarija kada je Šumaher osvojio pet uzastopnih šampionskih titula od 2000. do 2004. godine i njih dvojica su prijatelji.

"Mihael je ovde, pa mi ne nedostaje. Ali on jednostavno nije Mihael koji je bio. On je drugačiji i divno ga vode supruga i deca koja ga štite. On je sada drugačiji i imam privilegiju da sa njim delim trenutke. To je sve što se može reći", rekao je Tod za list Ekip, preneli su britanski mediji.

"Nažalost, sudbina ga je zadesila pre 10 godina. On više nije Mihael koga smo poznavali u Formuli 1", dodao je Tod.

Šumaher je jedan od najuspešnijih vozača u istoriji Formule 1 sa sedam titula (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), 91 pobedom i 155 plasmana na pobedničko postolje.

Porodica čuva njegovu privatnost, pa čak ni mnogi prijatelji i rođaci ne znaju u kakvom je stanju.

U dokumentarcu emitovanom na Netfliksu 2021. godine, Korina Šumaher je rekla da on ide na rehabilitaciju i da je sada "drugačiji, ali je tu".

