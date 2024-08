VELIKI USPEH SRPSKE KUĆE U PARIZU: Za dve nedelje dom naših olimpijaca posetilo više od 55.000 ljudi

Ogroman uspeh doživela je Srpska kuća u Parizu koja je tokom Olimpijade bila dom naših olimpijaca.

Foto: Goran Čvorović

Od 27. jula do nedelje Srpsku kuću posetilo je čak više od 55.000 posetilaca. Tako veliki odziv niko nije očekivao.

U nedelju je odato i priznanje 50. hiljaditom posetiocu. To je Francuz, komercijalista Joan Borsato. Bio je krenuo u svoju, Francusku kuću, pa svratio u našu, koja se nalazi pored i – oduševio se prijemom, hranom, izložbom, druženjem, gostoprimstvom…

Gosti su u Srpskoj kući imali priliku da se druže s članovima Olimpijskog komiteta Srbije, sportistima, osvajačima medalja, poznatim muzičarima, da prisustvuju promocijama, debatama, uživaju u etno-muzici, izložbi "Koreni" umetnika Dušana Jovovića. Za dve nedelje, u Srpskoj kući je posluženo preko 4.000 obroka i 7.000 čaša pića, po domaćim receptima.

- Ovo je zaista bio veliki uspeh. Došlo je mnogo više ljudi nego što smo očekivali i što smo se nadali. To samo pokazuje da smo bili dobri domaćini. Došli smo u Pariz s željom da svako do nas treba da radi na sebi, da celog života učimo kako treba da budemo ljudi, da prepoznamo ono najbolje u sebi i da to damo ne samo svom narodu i porodici, već celom čovečanstvu i tako postanemo deo korena našeg naroda – istakao je domaćin Srpske kuće Danijel Nikolić.

Srpsku kuću je otvorio predsednik Aleksandar Vučić, a u nedelju je zatvorio premijer Miloš Vučević.

- Pariz je u poslednjih 16 dana bio centar sveta. Srpski narod u tom centru sveta, na jednom mestu, u samo jednoj kući, želeo je svim narodima da otvori dušu, raširi ruke i primi u zagrljaj sve dobronamerne ljude kao našu braću i sestre – poručio je između ostalog Vučević zatvarajući Srpsku kuću, zahvalio se sportistima, umetnicima i svima koji su uticali na to da ovo mesto funkcioniše na najbolji način, istakaviši da se ovde ništa ne završava, već da slede nova takmičenja i uspesi, kao i specijalizovana međunarodna izložba Ekspo 2027. godine u Beogradu.

