"DOŽIVLJAVAM NAJVEĆU SREĆU!" Svetislav Pešić na aerodromu Beograd: Kod nas nije važno ko kosi, a ko vodu nosi, već zajedništvo

Selektor Svetislav Pešić se obratio javnosti pri dolasku Srbije sa Olimpijskih igara u Parizu. Nije krio zadovoljstvo zbog postignutog rezultata - bronzane medalje.

- Ja bih hteo da iskoristim priliku da se zahvalim podršci koju smo imali od naših navijača u Parizu. Posebno me raduje da ljudi koji vole košarku i poznaju košarku smo dobili pohvale.

Želim da se zahvalim javno igračima, Bogdanu kao kapitenu i ostalim momcima. Nema velikog rezultata bez zajedničkog puta do tog cilja. Taj put nije baš uvek bio lagan, za velike stvari u sportu potrebno je puno odricanja. Mislim da je ovo jedna generacija 1994/95 koji su prošli sve selekcije, ekipa je sastavljena od ogromnog iskustva i znanja, a i mladosti. Vrlo me čini posnosnim što sam radio sa tim momcima, koji su napravili takav jedan balans između sebe, svi su od početka do kraja delovali kao prava ekipa. Ne govorim o individualnom kvalitetnu, već o mentalnom sklopu izdrživosti cele ekipe. Nikada nije bilo i nikada se neće ponoviti da se odigraju takva tri meča kao što smo mi odigrali u Parizu.

Ovo je bio najbolji Olimpijski turnir ikada, 9 od 10 reprezentacija se borilo za medalje. Čak su i 12 najboljih igrača Amerike bili u Parizu, a i svi najveći Evropski igrači. Napraviti uspeh je bilo nemoguće bez fokusa, timske hemije i mentalne snage, moram još jednom javno da im čestitam, a ja sam se trudio sa mojim kolegama da im pomognem. Smatram da je ogroman uspeh, zbog načina na kakav smo stigli tamo i kakav smo rezultat napravili - rekao je Pešić.

Kako ste uspeli da izgledate sveže posle onakvog meča protiv Amerike?

Završi se utakmica, ne postoji ništa drugo, već samo sledeća utakmica. To je teško izdržati, ali ovi momci su to uspeli. Mogli smo i da izgubimo od Nemačke, ja ne bih promenio stav oko toga i zato im javno čestitam na takvom odnosu. Radimo zajedno, moram da kažem. Dobio sam od igrača i kritike i pohvale, dobre predloge čak i neke koji se nisu uklapali u moja pravila, ali uspeli smo da iz toga napravimo još bolju igru. Igrači su ostali s moje strane da im verujem, i zato je došlo do sportksog uspeha i usrećili naše navijače, porodice i drugare - rekao je selektor Srbije.

