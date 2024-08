''NISMO NAVIKLI DA IGRAMO PRED TAKVIM NAVIJAČIMA!'' Trener Lugana pred duel sa Partizanom

Fudbaleri Partizana i Lugana odmeriće snage od 20 časova u okviru trećeg kola Lige Evrope, a trener švajcarske ekipe Matije Kroči-Torti izneo je očekivanja pred ovaj duel.

FOTO: EPA

- Sutrašnji meč je veoma važan. Znamo da ako želimo da idemo napred u Evropi apsolutno moramo da pokušamo da pobedimo u predstojećem dvomeču. Ono što smo uradili protiv Fenerbahčea samo nam je dalo svest da možemo da igramo na određenim nivoima, ali sada je došlo vreme da dođemo do pobede. Pokušaćemo da damo sve od sebe znajući da se u svakom slučaju suočavamo sa ekipom značajnom u evropskom fudbalu, koja je imala 15-minutni pad protiv Dinama iz Kijeva, što je ugrozilo trud i plasman u narednu fazu kvalifikacija. Ali to je tim koji je već pobedio u tri od tri utakmice u prvenstvu, tako da će sutra uveče biti veoma težak tim i protivnik - rekao je trener Lugana.

Prema rečima Matije Kroči-Tortija, Partizan je skuatiran od utakmica u Moskvi, pa sve do mečeva koje je igrao u domaćem prvenstvu.

- Pažljivo smo pratili prvenstvene testove protiv Lokomotive i Dinama iz Moskve, član stručnog štaba je došao da prati poslednja dva meča šampionata Srbije, a pratili smo i mečeve protiv Dinama iz Kijeva. Postoje fudbaleri koji su već igrali u prošlosti u Švajcarskoj, kao što su Kalulu (u Bazelu, prim.aut) i Đorđe Jovanović Ipak, mislim da se Partizan više oslanja na timsku igru iako ima dobre ofanzivce. Moramo da budemo veoma oprezni jer prave dobre pozicije u napadu i da bismo pobedili u ovom dvomeču moraćemo da budemo dobri u blokovima. Njihovi ofanzivni manevri koji su na veoma dobrom nivou.

Gosti iz Švajcarske su svesni i u superlativima govore o atmosferi koja ih očekuje na stadionu Partizana.

- Svesni smo atmosfere u Beogradu i moramo biti spremni za to. Nismo navikli da se takmičimo u takvim uslovima, pred takvim navijačima. Možda ne znate, ali u Švajcarskoj nikada ne igramo na našem stadionu, ali imamo sreće što imamo navijače koji dolaze da nas bodre do Tuna. Ipak, dešavalo se da na tribinama bude mnogo više pristalica drugog tima kao što se desilo sa Fenerbahčeom. Zato ne možemo da spekulišemo, niti da računamo na faktor navijača. U poziciji smo da ne možemo da pravimo kalkulacije, već moramo da se oslonimo samo na sopstvene mogućnosti i što bolje pripremimo za sutrašnji meč. Jedina prednost koju možemo da imamo u revanšu je to što se igra na veštačkom terenu na kome smo spremniji da igramo od Partizana - iskreno će Martija Kroči-Torti.

