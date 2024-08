''TO TREBA DA SE ZASLUŽI!'' Bogdan Bogdanović nakon istorijskog meča sa Južnim Sudanom na Olimpijskim igrama

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u narednu fazu takmičenja na Olimpijskim igrama, a kapiten našeg nacionalnog tima, Bogdan Bogdanović postao je rekorder. Nakon meča on je dao izjavu za Meridian sport.

- Znao sam, ne mogu da lažem. Rezultat me je vukao. Otvorilo se. Nisam jurio rekord. Da nisu sudili ova dva penala na kraju ne bih ga prestigao. To valjda treba da se zasluži. Ali to neće imati nikakav značaj ako izgubimo u četvrtfinalu. Ne moram da mislim o tome - izjavio je Bogdanović za Meridian sport.

Bek je upisao 30 poena protiv selekcije najmlađe države sveta.

- Znali smo da su nezgodan protivnik. Protiv Amerikanaca su uspevali da se vraćaju iz velikog zaostatka. Nisu ekipa za potcenjivanje. Željni su uspeha, željni su svega.

Bogdanović je govorio i o protivniku za plasman u polufinale – Australiju.

- Dosta slično igraju kao Sudan. Brzo. Šutiraju mnogo trojki. Atraktivni su, bore se 40 minuta. Odlično su pripremljeni. Tu je iskusni Peti Mils, koji se cele godine sprema za Igre. Zajedno smo se spremali. Drago mi je da ću se takmičati sa njim u četvrtfinalu.

Igrao Bogdanović je za Srbiju u Lilu na Evrobasketu 2015. kad je poražena od Litvanije u polufinalu, a onda i od Francuske u borbi za treće mesto.

- Morao sam da popravim utisak… Lepo smo završili. Ima još ružnih sećanja u Bersiju… Ima još izazova - aludirao je kapiten na učešće Partizana na F4 u Parizu.

Za kraj, Bogdanović je ocenio da je četvrtfinale najvažnija utamkica.

- Obe ekipe znaju dosta jedni o drugima. Kad se zagrejemo mi se takmičimo i tokom pripremnih utakmica. Nema lagane igre. Biće teško. Četvrtfinale je najvažnija utakmica. Ne smemo da se opustimo i da im dozvolimo da brzo trče. Ne možemo sporo, ne možemo da spustimo. Ne igra se više takva košarka. Potrebni su nam laki poeni - podvukao je Bogdanović.

