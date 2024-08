PORUČIO CELOM SVETU: Novak Đoković objasnio ko je srpski heroj!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraju u finalu olimpijskog teniskog turnira, a dan pred meč za zlatnu medalju Nole je još jednom pokazao koliko mu je stalo da srpskog sporta, a posebno onih koji u njemu daju sve od sebe.

Podsetimo, Đoković je i pored povrede kolena pobedio Stefanosa Cicipasa u četvrtfinalu, pa odmah sutradan izveo novi podvig - Novak je preslišao i nezgodnog Italijana, Lorenca Muzetija.

A u danu odmora pred veliko olimpijsko finale, zadivljen onim što je uradila Angelina Topić, rešio je da njoj posveti objavu na Instagramu.

I to sve zbog čudesnog zalaganja mlade srpske atličare.

Ona, nažalost, neće biti u završnoj borbi za medalju jer je tokom zagrevanja doživela povredu teže prirode, a o tome je ovako govorio doktor reprezentacije Jovan Đurović:

- Snimili smo povređeno mesto rendgenom i magnetnom rezonancom. Odvojilo se parče kosti na samom pripoju ligamenta na kost. Nije se pokidao ligament već se odvojio pripoj s malim delom kosti. To se zove avulzija. U ovoj situaciji to je bolja varijanta. Dobro je što nije ligament, jer kost zaraste, a s ligamentom bi imala problema cele karijere. Moraće da nosi čizmu od četiri do šest nedelja - rekao je Đurović za "Sportski žurnal".

Ostaje pitanje kako je Angelina uopšte mogla da skače i u kvalifikacijama i preskoči 192 centimetara.

- Imali smo sreće da smo joj u prvom minutu posle povrede stavili trake bandaža. One su čvrsto držale nogu pa se nije pojavio otok i preuzele su funkciju ligamenta. Dobila je i lek protiv bolova. Ostalo je učinila Angelina, koja je neverovatan takmičar, čudo prirode - zaključio je doktor.

Saznavši sve ove detalje, Novak Đoković je Angelini posvetio objavu na Instagramu i poručio celom svetu:

- Heroj!

