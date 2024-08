"ĐOKOVIĆ? NIJE ON ZLATAN..." Aleks Koreča o finalu između Novaka i Alkaraza: Karlos je favorit, ali jedno mora da zna

FINALE Olimpijskih igara u singl konkurenciji tenisera igraće dvojica najboljih, igrači koji su do završnice došli bez izgubljenog seta - Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Pred meč koji će cela Srbija sa nestrpljenjem pratiti oglasio se teniski ekspert Eurosporta, Aleks Koreča koji je dao zanimljivu konstataciju.

Španac je svojoj zemlji doneo olimpijsku bronzu, a sada je govoreći za "Eurosport" istakao da navijače očekuje "finale iz snova" između "platinum" Đokovića i "savršenog" Alkaraza.

- Nema sumnje da nas očekuje finale iz snova. Obojica se nalaze u različitim trenucima svojih života. Za Karlosa sve ide glatko, lepo i savršeno. Pobedio je na Rolan Garosu, pobedio na Vimbldonu. Sada je u finalu Olimpijskih igara. Način na koji igra, kreće se i nosi sa svime je savršen. Ne znam da li shvata težinu svega toga jer je mlad i eksplozivan. Ali ovo je neverovatno dostignuće za tako kratko vreme. Predstavlja svoju zemlju i shvatiće važnost ovog finala, rekao je Koreča.

Španac se potom okrenuo Novaku Đokoviću.

- Što se tiče Novaka, videli smo koliko mu znači to što je ušao u finale. Legao je na teren nakon pobede nad Lorencom Muzetijem. Biće spreman. Igra se na dva dobijena seta, odlično se kreće, bolje nego na Vimbldonu pre nekoliko nedelja. Zna kako da se nosi sa pritiskom. Mislim da je za njega dobro dostignuće i samo osvajanje srebrne medalje, ali neće se time zadovoljiti. Traži zlato, on je zlatan. On je platinum. Bilo šta manje od zlata biće ispod njegovih očekivanja.

Zanimljivo je da će u finalu igrati jedina dvojica tenisera koji nisu izgubili set na Olimpijskim igrama.

- Činjenica da su obojica u finalu stvoriće lepu atmosferu i privući će pažnju navijača. Na Olimpijskim igrama, ceo svet gleda. Ovo je najbolja stvar koja je mogla da se dogodi našem sportu. Milioni širom sveta će pratiti meč, a to je jako važno za tenis. Oduševljen sam što ćemo gledati ovo finale.

Očekivano, prednost Španac daje zemljaku Karlosu Alkarazu.

- Mogu da kažem, činjenica da je Karlos poebdio toliko mečeva, savladao Novaka na Vimbldonu daje mu malu prednost u finalu. Posebno jer se igra na šljaci gde se on kreće bolje i ima bolji forhend. Ipak, moraće da razume da je ovo drugačija vrsta finala. Pritisak je veliki za obojicu, moraće da pronađu način da se nose sa njim.

