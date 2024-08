NIŠTA OD POLUFINALA OLIMPIJSKIH IGARA! DŽudo miks tim Srbije poražen od Japana, ali...

Srpska džudo reprezentacija u četvrtfinalu OI poražena je od Japana.

Foto AP

Strahinja Bunčić je probio led u ovom meču četvrtfinala OI. Srpski džudista je imao dve sudijske kazne, posle kojih je Japanac stigao do vazaria, da bi iponom Abe završio posao u prvom meču i tako došao do prve pobede u meču protiv Srbije.

Marica Perišić isto tako nije dobro počela svoj meč, Japanka je imala vazari poen prednosti. Moramo istaći da se srpska džudistkinja borila u kategoriji do 75 kilograma, dok je njena kategorija do 50kg. Nije nažalost Marica mogla do pobede i Nizoe Saki je iponom došla do pobede i vođstva od 2:0.

Probao je Nemanja Majdov da donese prvi poen reprezentaciji Srbije u ovom četvrtfinalu. Dobro se držao srpski džudista, pa je negde na sredini borbe obojica su imali po jednu sudijsku kaznu, kako je odmicala borba, tako je Majdov zaradio još jednu šido kaznu. Posle četiri minuta regularnog dela nije bilo pobednika, pa se onda nastavila borba gde se tražio zlatni bod. Majdov je poražen zbog treće šido kazne. Inače Majdov je poražen u ovoj borbi od rivala koji se takmičiti u kategoriji niže.

Spas Srbije je vratila Milica Žabić koja je iponom donela prvu pobedu u ovom četvrtfinalu.

Aleksandar Kukolj nije mogoa da donese pobedu broj dva Srbji, tako je Japan odneo četvrtu pobedu, što znači da je naša reprezentacija poražena u ovom četvrtfinalu od Japana.

Ostaje Srbiji da se bori u repasažu za bronzano odličje.

BONUS VIDEO: KOŠARKA SPAJA! Navijači Srbije i Portorika napravili šou pred olimpijski meč

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.