ZORANA ARUNOVIĆ NIKADA EMOTIVNIJA Olimpijska šampionka u suzama: Mi smo Srbija, zemlja Olimpijskog šampiona

Srpska strelkinja Zorana Armenulić vratila se u Beograd nakon što je sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Osvajačica zlatne medalje za našu zemlju obratila se medijima na aerodromu Nikola Tesla.

FOTO: Printskrin/RTS

Veliki broj novinara i navijača, članova porodice i prijatelja ovacijama je dočekao Zoranu Arunović po sletanju u Beograd.

- Po prvi put sam u avionu dva i po sata bila sama. Sama sa svojim mislima, crtala sam na salveti, rekla je neformalno pred početak Zorana Arunović.

Potom je uputila aplauz Goranu Mikecu i Jeleni Arunović.

- Mi kao sportisti dobijamo često aplauze. Međutim, Damira i mene ne bi bilo da nije Jelene i Igora. Kada god bacite fokus na sportiste, treba da imate na umu da uvek postoji neko iza ko je odgovoran za uspeh.

- Neprocenljiva je težina kamena koji mi je pao sa leđa. Sada ću opet da se rasplačem, zato sam došla sa maramicama na konferenciju. Spremna sam, udrite.

Otkrila je kako je izgledalo jutro pred finalni meč.

- Mi smo takođe gledali kao i vi gde će šesnaest da bude. Bilo je topla noć sa visokom temperaturom bez klime. Više je bila jedna emocija koju je neophodno bilo neutralisati. To je bilo manje ili više uspešno urađeno. Spavala sam do pola četiri, čekao me je meč za zlatnu medalju. Uključila sam telefon, videla sam da je i Jelena budna. Pokupile smo se i šetale u pidžami po selu. Svakako smo gledale da se spremimo i u 9:30 budemo budne, na svom maksimumu koji je moguće u tom danu. Kada gubite 10:2 lako je prepustiti se, ali ono što karakteriše Damira i mene je klasa i potreba da budemo bolji. Znali smo da možemo da se oslonimo jedno na drugo. Kada ja nisam možda dobra, on je preuzeo lidersku ulogu i obratno. Ja sam našla način da nas dovedem u egal, on je zadao finalni hitac. Danas možemo da kažemo da smo mi i zemlja Srbija Olimpijski šampioni.

O završnici meča.

- Ne sećam se ni jednom šta mi je Jelena rekla, osim nekog mima gde piše "nisam ti ceo dan sela moja slavice". Rekla sma joj da ne mogu da ga smirim, to je ispao neki mim, ali šta da se radi.

Na to se nadovezala Jelena.

- Daću jedan ozbiljniji ton od Zorane ovoj konferencij. Isto sam to doživela emotivno, znajući da je to jedino što nam nedostaje. Znali smo da su veće šanse da ne uspemo nego da uspemo. Dodeljivane su tri medalje. Neposredno pred Olimpijske igre njene performanse su bile obećavanje. Kako je bilo, to svaki trener zna, kada krene preispitivanje. Stisli smo se kao tim, zajedno smo radili uspeli smo na kraju u takmičenju miks timova da dođemo do zlata. To jako lepo zvuči, sanjala sam da to nije gotovo, presekla sam se, rekoh sebi, prošlo je proglašenje, sve je u redu. Ne namešta se glava, kako kažete, namešta se ceo život. Namešta se život da budeš najbolji kada je najpotrebnije, da sa najmanjim nivoom budemo konkurentni kada je najpotrebnije. Nema veze šta sam rekla na tajm-autu, on služi tome da se napravi reakcija, u tome smo uspeli. Izneli smo borbu za zlatnu medalju baš na način koji priliči. Potpuno smo obeshrabrili Turke koji su plakali ali šta da im radimo. Bili smo bolji za dlaku, rekla je Jelena Arunović.

- Ono što smo Damir i ja pokazali bila je jedna od najboljih predstava i pokazatelja kako je dobar i zanimljiv streljački sport i ovo je baš onako kako treba da izgleda finale Olimpijskih igara. Poslednji hitac je odlučio šampiona, dodala je Zorana.

O natpisima medija o čegrtaljki

Jelena je prokomentarisala natpis medija iz regiona o ometanju čegrtaljkom.

- To nije istina, može i Goran o tome da govori, ipak su njemu dali čegrtaljku. Spremali smo se kao i za svako finale. Imamo ogromnu bazu podataka, nikada nismo protiv Turaka pucali. Pripremili smo se za meč. Turski navijači su bili nenormalno glasni. Da ja čujem čegrtaljku sa vatrene linije nema teorije. To je izvučeno iz konteksta. Tajm-aut je jedan nema tu šta da signalizirate. Zna se ko je najjača, najslabija karika. Odredili smo taktiku unapred, i imali plan u odnosu na razvoj stanja. Da bi se spremili za nastup morate da imate kompleksnije uslove u odnosu na takmičarske, a pošto ne možemo da napravimo tu tenziju Goran i ja osmislimo ometajuće faktore koji ih čine otpornima na ono što se dešava tokom meča. Između ostalog tu je i zvučni signal koji koristimo da presečemo tok misli, a mi to nismo jedini, Nemci koriste to, Turci koriste istu taktiku, oni da svoje ohrabre, mi svoje da ojačamo. To je jedina istina. Ne možete to da čujete, imamo između ostalog i čegrtaljku, koristimo je na treninzima u Košutnjaku. Direktorki smo najavili da se ne sekira jer će treštiti muzika, ona nije silazila u streljanu, pretpostavili smo da će se tako nešto desiti na Olimpijskim igrama i to je ključ. Izvučeno iz konteksta i sa drugačijom svrhom nego kako je istaknuto u tekstu.

Upitana je Zorana da li bi nešto promenila u finalu.

- Da li sam ja koketirala sa srčanim udarom? Da je potrajalo možda bih bila bliže. Da li bih nešto promenila? Možda bih želela lagodniju borbu, ali koja je onda draž? Ne možeš da pobediš sa 16:14. Ovo je bila sjajna draž i ovo je onako kako treba da izgleda, gubili smo do kraja, nismo se predali, došli smo do izjednačenja, pa su imali meč poen i nismo se predali. Treba za otpornost da dobijemo još jednu medalju. AKo me pitate da li bih nešto menjala, ne bih. Ovaj olimpijski turnir bio je zahtevan. Za mene je bilo razočarenje u individualnoj konkurenciji. Damir je ušao prvi u kvalifikacije nije uzeo medalju, bilo je tu razočarenja. Ali imate još jednu disciplinu i koliko želite da se predate emocijama znate da to ne smete, imate veći cilj od toga što želite, a to je da se sklupčate negde. Radite, gubite, vraćate se i pobeđujete i onda sve emocije koje ste morali da isključete da biste bili adekvatni više ne morate da zadržavate i u tom trenutku ništa nije bitno. Ja se sećam da sam se okrenula Damiru i rekla "Damire, Damire... Pobedili smo, mi smo olimpijski šampioni". Mislim da je taj trenutak u kome staje sve što smo čuvali u dužem vremenskom periodu, posebno na ovim igrama, rekla je Zorana.

Nada se da je bar nekoga inspirisala da se bavi sportom.

- Naš sport postoji i van Olimpijskih igara, nadam se da je neko dete gledalo i videlo koliko se radujemo i da je poželelo to da uradi. Ako smo jedno dete inspirisali da se bavi sportom ja onda mogu da kažem da ova olimpijska medalja ima pravu vrednost.

Upitana je šta sada kada je osvojila sve?

- Uzeću psa. Dugo, dugo želim psa. Za dve nedelje videćete ga na Instagramu, biće pas. Drago mi je da si ovo pomenula. Sada sam sve osvojila. Dugo mi je bila želja da kada budem na samom kraju svoje karijere da kažem "ja sada mogu da završim, prvakinja sam evrope, sveta, svetska rekorderka, Olimpijska šampionka." Sada sam mirna, možete aplauz slobodno, uz osmeh je rekla Zorana.

