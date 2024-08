SPASAVA SET LOPTE I POBEĐUJE REDOM: Karlos Alkaraz u polufinalu Olimpijskih igara

Treći teniser sveta, a drugi nosilac na olimpijskom turniru, Karlos Alkaraz, prošao je u polufinale pariskih Igara.

FOTO: Tanjug/AP

On je u četvrtfinalu za rivala imao 13. sa ATP liste, Tomija Pola.

Amerikanac je u osmini finala morao da se "naradi" da bi pobedio 69. sa svetskog rangiranja, Francuza Korentana Mutea (savladavši ga sa 7:6(6), 6:3) pa se nije baš očekivalo da će biti naročito "tvrd orah" za momka koga već sada mnogi proglašavaju "novim kraljem šljake".

Ali, da li zbog toga što je upravo sa Rafaelom Nadalom sve do sinoć igrao i u olimpijskom nadmetanju dublova, ili, prosto, Pol nije bio "mačji kašalj" kako su to neki ocenjivali - tek, Alkaraz je morao da malo pomuči da dođe do trijumfa.

U jednom trenutku je čak - spasavao set loptu.

Bilo je to u taj-brejku druge deonice, nakon što je Španac prokockao svoju prvu meč loptu. Ali, ni Pol nije iskoristio sopstveni šansu, pa je potom, sa tri uzastopna poena, Alkaraz došao do konačnih 6:3, 7:6(7).

Njegov naredni rival biće pobednik meča Kasper Rud - Feliks Ože-Alijasim koji su sa po 2:0 eliminisali Franciska Serundola, što je učinio Rud, odnosno Danila Medvedeva, što je ostvario Kanađanin.

Karlos Alkaraz na meču olimpijskog četvrtfinala protiv Tomija Pola / FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Đoković je pobedio neugodnog Dominika Kepfera posle zanimljivog duela, pa ga čeka meč sa Stefanosom Cicipasom, a taj duel možete pratiti uživo uz prenos na portalu "Novosti".

---

Ako vas Olimpijske igre zanimaju, ne samo ono što Novak Đoković na njima radi, već i sve ono najvažnije i najzanimljivije o Igrama - pratite ih na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj Olimpijskim igrama u Parizu.

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Gužve na Rolan Garosu, svi hitaju da vide Novaka Đokovića

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.