TENISKI TRILER! Rafael Nadal i Karlos Alkaraz umalo ispali sa Olimpijskih igara - i to od koga!

Nakon što ga je Novak Đoković eliminisao iz pojedinačne konkurencije na Olimpijskim igrama "Pariz 2024", Rafael Nadal je u dublu sa zemljakom iz Španije, Karlosom Alkarazom, prebrodio drugu rundu, ali mnogo teže nego što su mnogi očekivali.

U drugom kolu olimpijskog nadmetanja muških parova, Španci su za rivale imali Holanđane.

Naspram tandema koji je na Centralnom terenu stadiona "Filip Šatrije" podizao grend slem pehare - bili su Talon Grikspor i Vesli Kulhof.

Oni su u prvom setu spasili tri brejk lopte pre nego što su poklekli, da bi u drugom izborili taj-brejk i u njemu nadigrali Špance.

Senzacija je bila na pomolu, ali...

Na kraju su favoriti ipak opravdali to zvanje, i to u "super taj-brejku", koji se igra do deset poena (ili na razliku):

Rafa i "Karlitos", kako Alkaraza zovu u domovini, su pobedili Holanđane sa 6:4, 6:7(2), 10:2.

U četvrtfinalu olimpijskog nadmetanja muškog dubla njihovi rivali će biti četvrti nosioci. U pitanju su Amerikanci Ostin Krajiček i Radživ Ram, koji su sa 6:4, 7:6(3) eliminisali Brazilce Monteira i Sejbota Vilda.

