DAMIR MIKEC NA PITANJE "NOVOSTI": Znakovi pored puta i moja majka me vodili do zlatne medalje

DAMIR Mikec i Zorana Arunović doneli su zlatnu medalju Srbiji, a nakon podviga srpski strelac bio je emotivan.

FOTO: Tanjug/AP

Damir Mikec odgovorio je na pitanje "Novosti" na konferenciji za medije, a ono je glasilo: "Pričao si nam posle Tokija da su te znakovi kraj puta vodili do prve olimpijske medalje u karijeri. Da li je i sada bilo tih znakova?"

- Da... znakovi pored puta su me vodili do tog srebra. Na dan odlaska u Tokio, bila je godišnjica smrti moje majke. Dan pre sam otišao na njen grob i bio sam siguran da ću osvojiti medalju. Tih znakova je bilo i ovog puta, imao sam osećaj da ću uzeti zlato. Kada sam stigao ovde broj akreditacije mi je bio isti kao datum rođenja moje majke. Kada god bih pogledao na sat, vreme je bilo 19.56, baš kao i njena godina rođenja -1956. Znakovi pored puta su me vodili i do ovog zlata - rekao je Mikec i dodao:

- Zbog majke sam i počeo da se bavim ovom sportom - otkrio je Mikec.

