GOTOVO JE! Crvena zvezda završila veliko pojačanje za narednu sezonu
SAMO se čeka još potpis!
Kris Džons je navodno sve dogovrio sa Zvezdom. Naime, portal "Izrael Hajom" navodi u svom tekstu da je sjajni plejmejker već sve finalizirao sa crveno-belima.
Podsećanja radi, Džons se poslednjih meseci pominjao kao potencijalno pojačanje Zvezde, mada su tada u priči bili i drugi klubovi, kao što su Real i Fenerbahče.
Inače, bivši organizator igre Valensije i Hapoela stiže na mesto Kodija Milera Mekintajera. Kodi je navodno završio sve sa Olimpijakosom, pa se očekuje da iskusni Amerikanac bude zamena za njega.
Iza Džonsa je odlična sezona, a imao je i neke utakmice u kojima je poveo Hapoel do pobede, pa nema sumnje da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
