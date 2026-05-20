Košarka

GOTOVO JE! Crvena zvezda završila veliko pojačanje za narednu sezonu

Новости онлине

20. 05. 2026. u 08:40

SAMO se čeka još potpis!

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Kris Džons je navodno sve dogovrio sa Zvezdom. Naime, portal "Izrael Hajom" navodi u svom tekstu da je sjajni plejmejker već sve finalizirao sa crveno-belima.

Podsećanja radi, Džons se poslednjih meseci pominjao kao potencijalno pojačanje Zvezde, mada su tada u priči bili i drugi klubovi, kao što su Real i Fenerbahče.

Inače, bivši organizator igre Valensije i Hapoela stiže na mesto Kodija Milera Mekintajera. Kodi je navodno završio sve sa Olimpijakosom, pa se očekuje da iskusni Amerikanac bude zamena za njega.

Iza Džonsa je odlična sezona, a imao je i neke utakmice u kojima je poveo Hapoel do pobede, pa nema sumnje da će biti veliko pojačanje za Crvenu zvezdu. 

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

