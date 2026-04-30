Legenda NBA lige grmi! Zbog ovog čoveka Nikola Jokić igra loše
Denver Nagetsi ne blistaju u plej-of seriji sa Minesotom i trenutno gube 3:2, a u noći između četvrtka i petka od 3.30 igraju meč koji će morati da pobede kako ne bi bili eliminisani.
Nikola Jokić uklopio se u sivilo ekipe i igrači Minesote lepo ga čuvaju, te od srpskog asa ne možemo da vidimo partije na kakve smo navikli. Probudio se Džoker u prošloj utakmici, to je bilo dovoljno za pobedu Denvera, a moraće da zadrži nivo i u šestom meču kako bi Nagetsi opet slavili.
Zbog čega Jokić nije na svom nivou u plej-ofu? Po mišljenju Čarlsa Barklija - krivac je Dejvid Adelman.
- Mislim da je trener Dejvid Adelman uradio jako loš posao u tome kako pomaže Jokiću u ovoj seriji. Razlog zašto onaj klinac iz Minesote (Ajo Dosunmu) igra odlično jeste to što napadaju Jokića kroz pik-en-rol. Ako se vratiš i pogledaš sve te akcije, videćeš da konstantno napadaju Jokića - počeo je priču Barkli, pa dodao:
- Ne sviđa mi se šta trener Adelman radi s njim. Jokić nije igrač za post-ap, da ide jedan na jedan. Mora mnogo bolje da koristi Rudija Gobera u pik-en-rolu. Jer zapamtite, kada drugi timovi igraju protiv Rudija Gobera, oni njega napadaju kroz pik-en-rol. Mislim da trener Adelman mora da prestane da samo daje loptu Jokiću, jer to nije njegova igra. Napadni Rudija - to će pomoći Jokiću da se oslobodi, jer čak i kada pogađa šuteve, to je zaista jako teško.
Na pet utakmica protiv Minesote do sada je Jokić prosečno beležio 25,4 poena, 14 skokova i 9,4 asistencije, a da li će upaliti u MVP mod u šestoj utakmici, ostaje da se vidi.
