Košarka

NBA liga: Potres mozga Vembanjame i poraz San Antonija, Filadelfija srušila Boston, Lebron nadigrao Durenta

Filip Milošević

22. 04. 2026. u 08:23

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio 106:103 i izjednačili na 1-1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, međutim još gore stvar po Sparse je povreda glavne zvezde tima - Viktora Vembanjame.

НБА лига: Потрес мозга Вембањаме и пораз Сан Антонија, Филаделфија срушила Бостон, Леброн надиграо Дурента

Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon duela sa Džru Holidej, kada je pao licem na parket i udario vilicom o pod.

Posle dijagnoze potresa mozga, nije se vraćao u igru i odmah je uključen u NBA protokol, što znači da bi mogao da propusti više utakmica.

San Antonio je i bez svoje prve zvezde delovao kao da kontroliše meč – kao drugi nosilac stigli su do +14 početkom poslednje četvrtine, ali je usledio potpuni pad u napadu. Portland je "zaključao" rivala u finišu, ostavivši Sparse bez koša iz igre u poslednja 3 minuta i 37 sekundi, a meč su završili serijom 11:2.

Takođe, i Filadelfija je izjednačila protiv Bostona u seriji na 1:1 pošto je stigla do brejka u drugoj utakmici. Lejkersi i pored ne igranja Rivsa i Dončića, a na krilima Lebrona Džejmsa stigli su i do druge pobede, te sada vode sa velikih 2:0.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)

Dok ističe rok dvonedeljnog primireakoje je prekinulo napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

21. 04. 2026. u 14:03

