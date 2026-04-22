NBA liga: Potres mozga Vembanjame i poraz San Antonija, Filadelfija srušila Boston, Lebron nadigrao Durenta
Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio 106:103 i izjednačili na 1-1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, međutim još gore stvar po Sparse je povreda glavne zvezde tima - Viktora Vembanjame.
Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon duela sa Džru Holidej, kada je pao licem na parket i udario vilicom o pod.
Posle dijagnoze potresa mozga, nije se vraćao u igru i odmah je uključen u NBA protokol, što znači da bi mogao da propusti više utakmica.
San Antonio je i bez svoje prve zvezde delovao kao da kontroliše meč – kao drugi nosilac stigli su do +14 početkom poslednje četvrtine, ali je usledio potpuni pad u napadu. Portland je "zaključao" rivala u finišu, ostavivši Sparse bez koša iz igre u poslednja 3 minuta i 37 sekundi, a meč su završili serijom 11:2.
Takođe, i Filadelfija je izjednačila protiv Bostona u seriji na 1:1 pošto je stigla do brejka u drugoj utakmici. Lejkersi i pored ne igranja Rivsa i Dončića, a na krilima Lebrona Džejmsa stigli su i do druge pobede, te sada vode sa velikih 2:0.
