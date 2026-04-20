Košarka

"Delije" gledaju i ne veruju: Rasprodate sve ulaznice za fajnal-for Evrolige!

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 17:22

Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopštilo je danas da su rasprodate sve karte za ovogodišnji Fajnal-for, koji će se održati od 22. do 24. maja u Atini.

Делије гледају и не верују: Распродате све улазнице за фајнал-фор Евролиге!

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Kako se navodi, poslednji kontigent karata pušten je danas i u kratkom roku je rasprodat.

"Nakon ogromnog interesovanja za ulazinice u fazama jedan, dva i tri, od kojih je svaka rezultirala potpunim rasprodajama. Poslednja preostala prodaja karata u fazi četiri puštena je u prodaju danas i odmah je rasprodata. Pošto je ovo poslednja faza prodaja, sve dostupne karte za Fajnal-for 2026. su u potpunosti rasprodate", poručila je Evroliga.

Dodaje se i da su se navijači još jednom odazvali u velikom broju, potvrđujući globalno iščekivanje velikog događaja evropske košarke.

"Brzina kojom je svaka faza prodaje rasprodata naglašava neuporedivu privlačnost Fajnal-fora, pošto su navijači iz cele Evrope i šire obezbedili svoje mesto u Atini za finiš sezone. Sa potražnjom koja konstantno premašuje ponudu tokom sve četiri faze prodaje, završnica ove sezone je jedno od najtraženijih Fajnal-forova u istoriji Evrolige", saopštila je Evroliga.

U četvrtfinalu Evrolige igraće Real Madrid-Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče-Žalgiris, Valensija-pobenik meča Panatinaikos-Monako i Olimpijakos protiv pobednika plej-ina.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

