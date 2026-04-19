Kakav početak plej-ofa za Seltikse: Boston "samleo" Filadelfiju
Košarkaši Bostona pobedili su večeras na svom terenu ekipu Filadelfije rezulatom 123:91 u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.
Najefikasniji u timu Bostona bio je Džejlen Braun sa 26 poena, dok je Džejson Tejtum imao učinak od 25 poena, 11 skokova i sedam asistencija.
U ekipi Filadelfije najbolji je bio Tajris Maksi sa 21 poenom.
Serija se igra do četiri pobede, a naredni meč je na programu 22. aprila u Bostonu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Doneo konačnu odluku: Pričalo se o NBA ligi, evo gde nastavlja karijeru!
19. 04. 2026. u 17:19
Preokret: Luka Dončić se vraća brže nego što je iko očekivao
19. 04. 2026. u 13:31
Navijači u neverici: Najbolji igrač odlazi u NBA ligu!
19. 04. 2026. u 13:21
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
