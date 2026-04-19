Kakav početak plej-ofa za Seltikse: Boston "samleo" Filadelfiju

Košarkaši Bostona pobedili su večeras na svom terenu ekipu Filadelfije rezulatom 123:91 u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Foto: Winslow Townson / Getty images / Profimedia

Najefikasniji u timu Bostona bio je Džejlen Braun sa 26 poena, dok je Džejson Tejtum imao učinak od 25 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

U ekipi Filadelfije najbolji je bio Tajris Maksi sa 21 poenom.

Serija se igra do četiri pobede, a naredni meč je na programu 22. aprila u Bostonu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu