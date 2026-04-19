Navijači u neverici: Najbolji igrač odlazi u NBA ligu!

Evroliga ostaje uskoro bez velike zvezde.

Košarkaši Pariza spadaju među najveća razočaranja ove sezone u Evroligi.

Ekipa iz francuske prestonice nije uspela da se domogne plej-ina i takmičenje je završila tek na 16. mestu, sa skorom 15-23, što je razočaralo navijače ovog kluba.

Dodatni udarac mogla bi da bude činjenica da će Parižani ostati bez svog najboljeg igrača Nadira Hifija, koji je najavio odlazak u najjaču ligu na svetu.

Hifi je za Pariz prosečno beležio 18,9 poena po meču u eliti, smatra da je spreman za debi u NBA ligi.

„Nije tajna, osećam da sam spreman. Nadam se da ću dobiti priliku već ovog leta. Ne mogu više da se prijavim za draft, ali se nadam ugovoru kao slobodan igrač“, rekao je Hifi za Parizijen.

Na kraju je istakao:

„Nije sve na meni – mogu samo da nastavim da dokazujem svoju vrednost na terenu. Znam da postoji veliko interesovanje i u Evropi, ali sam i dalje pod ugovorom sa Parizom. U svakom slučaju, trenutno je moja jedina opcija NBA".

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA