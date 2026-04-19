"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu

NIKOLA Jokić je za NBA legende najbolji igrač lige, bez dileme.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Vins Karter i Trejsi Mekgrejdi vodili su polemiku o najboljim igračima NBA lige, a Srbin je dobio njihovu punu podršku.

Dok se vodi dilema o tome da li Šej Gildžs-Aleksander treba da dobije novu MVP nagradu ili ona treba da ode u ruke Srbina, NBA asove je nemoguće prevariti.

Centar Denvera je prvi deo sezone završio sa tripl-dabl prosekom od 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici, oborio silne rekorde, pisao istoriju NBA lige, ali to ne vredi. Međutim, ima još ljudi koji razmišljaju svojom glavom, pa je Vins Karter na pitanje ko je najbolji igrač u lig bez okolišanja rekao:

- Jokić - jasan je bio Karter.

Megrejdi se složio, mada je i dodao da Nikola Jokić nije dominirao u odbrani kao Viktor Vembanjama, ali i istakao da "Vembi ipak nije na ofanzivnom nivou kao Srbin".

Šampionat je Jokić, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20. po "krađama" (1,4 po utakmici).

Međutim, ESPN je pitao 100 predstavnika medija da učestvuju u neformalnoj anketi koja oponaša proces glasanja za nagrade u NBA ligi.

Anketa ESPN-a do sada nije omanula, prema rezultatima glasanja Šej je ubedljivo odneo pobedu sa čak 958 bodova, dobio je 88 glasova za prvo mesto. Jokić je tek treći iza Viktora Vembanjame, sa 500 bodova, a neverovatno je da su ga samo trojica novinara stavila na prvo mesto.

Pisao je Srbin istoriju, pa će u istu ući opet kao čovek koji ima najbolje brojke, a nije čak ni među favoritima za MVP nagradu.

