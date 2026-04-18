"Ne pobeđuje uvek favorit": Svetislav Pešić imao šta da kaže o duelu Barselona - Zvezda
Najavio je Svetislav Pešić povlačenje na kraju sezone, a duel njegovih bivših klubova Barselone i Bajerna bio je poslednji meč koji je vodio kao trener u Evroligi.
Aktuelni trener minenskog tima pretrpeo je poraz, a bivši tim ukazao mu je veliku čast.
- Prvo što želim da kažem Barseloni jeste hvala na počasti koju su mi ukazali. Ljudi koji me poznaju znaju koliko mi Barselona znači. Nikada neću zaboraviti vreme koje sam proveo ovde. Želim im mnogo sreće u plej-inu i plej-ofu.
Što se tiče same utakmice, gledao sam dosta Barseloninih mečeva ove sezone i mislim da je ovo bila jedna od njihovih najboljih partija. Deluju kao tim koji je u dobrom ritmu i spreman za plej-in - kazao je Pešić, a zatim komentarisao i predstojeći duel plej-ina.
U njemu će se sastati Barsa i još jedan klub koji je Pešić predvodio - Crvena zvezda.
- Barselona je uvek favorit, ali favoriti ne pobeđuju uvek. Crvena zvezda je veoma čvrst i opasan tim. Imaju američke i srpske igrače, ekipu sa dobrim balansom između spoljne i unutrašnje linije. Imaju kvalitet. Barselona mora da odigra na maksimumu da bi ih eliminisala - dodao je iskusni i trofejni trener.
Preporučujemo
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Izdaja veka! Fudbaler crveno-belih prelazi u redove omraženog rivala!
18. 04. 2026. u 12:30
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
