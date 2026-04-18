"Ne pobeđuje uvek favorit": Svetislav Pešić imao šta da kaže o duelu Barselona - Zvezda

Najavio je Svetislav Pešić povlačenje na kraju sezone, a duel njegovih bivših klubova Barselone i Bajerna bio je poslednji meč koji je vodio kao trener u Evroligi.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Aktuelni trener minenskog tima pretrpeo je poraz, a bivši tim ukazao mu je veliku čast.

- Prvo što želim da kažem Barseloni jeste hvala na počasti koju su mi ukazali. Ljudi koji me poznaju znaju koliko mi Barselona znači. Nikada neću zaboraviti vreme koje sam proveo ovde. Želim im mnogo sreće u plej-inu i plej-ofu.

Što se tiče same utakmice, gledao sam dosta Barseloninih mečeva ove sezone i mislim da je ovo bila jedna od njihovih najboljih partija. Deluju kao tim koji je u dobrom ritmu i spreman za plej-in - kazao je Pešić, a zatim komentarisao i predstojeći duel plej-ina.

U njemu će se sastati Barsa i još jedan klub koji je Pešić predvodio - Crvena zvezda.

- Barselona je uvek favorit, ali favoriti ne pobeđuju uvek. Crvena zvezda je veoma čvrst i opasan tim. Imaju američke i srpske igrače, ekipu sa dobrim balansom između spoljne i unutrašnje linije. Imaju kvalitet. Barselona mora da odigra na maksimumu da bi ih eliminisala - dodao je iskusni i trofejni trener.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA