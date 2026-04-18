"Ama, moramo da pobedimo Zvezdu!" Đoan Penjaroja uopšte ne ostavlja mogućnost da KK Partizan izgubi večiti derbi!

Derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata: Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, a njegov strateg Đoan Penjaroja na zanimljiv način najavio je ovaj "večiti" okršaj.

Utakmica osmog kola Top 8 ABA lige na programu je u nedelju 19. aprila, od 19.30 časova u Beogradskoj areni.

Partizan u ovaj meč ulazi nakon pobede nad Cedevita Olimpijom u Ljubljani (79:85), dok je Crvena zvezda u prethodnom kolu savladala Kluž sa 86:76.

U prethodnom međusobnom susretu u ovom delu ABA lige, Crvena zvezda je na domaćem terenu odnela pobedu rezultatom 100:96, ali su crno-beli nadigrali svog najvećeg rivala u Evroligi...

Uoči gradskog derbija, trener Partizana Đoan Penjaroja je izjavio da pobeda, prosto, mora da se ostvari:

“Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika”, istakao je Penjaroja.

Pred ovaj duel, svoje viđenje izneo je i zamenik kapitena crno-belih, Aleksej Pokuševski:

“Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i naravno da je svaki derbi bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji”, rekao je Pokuševski.

Tabela ABA lige:

