Brutalni dabl-dabl centra: Mozes Rajt MVP poslednjeg kola Evrolige!

Filip Milošević

18. 04. 2026. u 14:19

Košarkaš Žalgirisa Mozes Rajt najkorisniji je (MVP) igrač 38. kola Evrolige, saopšteno je danas iz takmičenja.

Брутални дабл-дабл центра: Мозес Рајт МВП последњег кола Евролиге!

Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Rajt (27) je briljirao u pobedi Žalgirisa nad Parizom (85:79) kojom je litvanski klub osigurao peto mesto na kraju regularnog toka sezone.

Amerikanac je do indeksa korisnosti 43 i druge MVP nagrade u sezoni stigao tako što je dao 16 poena, imao 18 skokova, dve asistencije i po tri blokade i ukradene lopte. 

