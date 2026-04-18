Brutalni dabl-dabl centra: Mozes Rajt MVP poslednjeg kola Evrolige!
Košarkaš Žalgirisa Mozes Rajt najkorisniji je (MVP) igrač 38. kola Evrolige, saopšteno je danas iz takmičenja.
Rajt (27) je briljirao u pobedi Žalgirisa nad Parizom (85:79) kojom je litvanski klub osigurao peto mesto na kraju regularnog toka sezone.
Amerikanac je do indeksa korisnosti 43 i druge MVP nagrade u sezoni stigao tako što je dao 16 poena, imao 18 skokova, dve asistencije i po tri blokade i ukradene lopte.
