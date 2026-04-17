Tuga: Preminuo legendarni Oskar Šmit

Tužne vesti pogodile su svet košarke.

U svojoj 68. godini, preminuo je Oskar Šmit. "Karioka" poznat po nadimku "Božja ruka" primljen je u bolnicu nakon što mu se slošilo, a ubrzo nakon toga je i preminuo.

Šmit važi za najveću legendu brazilske košarke, a po broju "14" bio je prepoznatljiv.

Kako kaže brazilski CNN, smrt Oskara Šmita je potvrđena od strane njegove porodice. Pozlilo mu je i odvezli su ga u Santa Ana Munisipal bolnicu, ali nije preživeo.

Kako navode, Oskaru Šmitu je već neko vreme bilo loše nakon operacije, a ranije tokom aprila je njegov sin Felipe Šmit dobio i mesto u Brazilskom Olimpijskom komitetu.

Inače, Oskar Šmit je legendarni košarkaš Brazila koji je veći deo karijere proveo u tamošnjem prvenstvu. Igrao je za Palmeiras, Sirio, Amerika do Rio, JuveKazertu, Paviju, Valjadolid, Koritnijans, Bandeirantes i Flamengo.

Tokom karijere je osvojio FIBA Interkontinentalni Kup, bio je i najbolji strelac istog tkamičenja. Njega je FIBA uvrstila u 50 najvećih košarkaša 1991. godine, dok je bio tri puta i na ULEB Ol staru. Bio je najbolji strelac Španije, dok je sedam puta bio i najbolji strelac Italije.

Njegov broj 18 je penzionisan u JuveKazerti, broj 11 je penzionisan u Paviji, dok je broj 14 penzionisan u Flamengu.

Takođe, osvojio je i bronzanu medaju na Svetskom prvenstvu u Manili.

