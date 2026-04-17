Sad je sve jasno: Poznato sa kog mesta Crvena zvezda dočekuje plej-in u Evroligi!
CRVENA zvezda je će nastaviti takmičenje u Evroligi, a posle kompletnog 38. kola poznato je i sa koje pozicije će u plej-in.
Crveno-beli su osnovni deo takmičenja okončali na 10. mestu, što znači da će igrati protiv tima koji je deveti na tabeli, a to je Barselona.
Taj meč će biti odigran u "Blaugarni" u utorak. Nedavno su ove dve ekipe igrale na istom mestu i Katalonci su slavili sa 92:88 posle produžetka.
U slučaju da izabranici Saše Obradovića naprave iznenađenje u drugoj utakmici će takođe biti gosti, a rival će biti poraženi iz duela Panatinaikos - Monako.
Ako Beograđani naprave i drugo čudo u četvrtfinalu bi igrali protiv Olimpijakosa koji je prvi na tabeli sa učinkom 26-12.
Podsetimo, Crvena zvezda je prvi deo sezone završila sa učinkom 21-17, baš kao i Barselona, ali je zbog lošijeg međusobnog učinak zauzela 10. mesto.
Parovi plej-ina:
Panatinaikos (7) - Monako (8)
Barselona (9) - Crvena zvezda (10)
Komentari (0)