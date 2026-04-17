Zvezdaši su ovo čekali: Evo kakav je stepen povrede DŽoela Bolomboja
VRTELI su glavom u neverivi navijači Crvene zvezde kad su videli da se Džoel Bolomboj povredio na utakmici sa Real Madridom. Sad su stigle informacije kakav je stepen povrede centra crveno-belih.
Kako prenosi "Mozzart sport", 32-godišnjak je dobro prošao i nije doživeo težu povredu, i očekuje se da bude spreman za plej-in Evrolige.
On je iskrenuo zglob na utakmici protiv Real Madrida, pokušao je da stigne loptu koja je išla u aut i tom prilikom je nezgodno pao. Dobio je tretman na klupi, pokušao je da nastavi meč, no nije mogao. Sve to se desilo u sedmom minutu prve četvrtine.
Bolomboj je dobio slobodno u petak kako bi se dodatno oporavio. Ukoliko bude odigran derbi koji je zakazan za nedelju od 19.30 neće biti u timu, ali za utorak i plej-in bi trebalo da bude u timu.
Centar Zvezde je od povratka odigrao 14 utakmica u najelitnijem takmičenju uz prosek od 5,9 poena i 4,6 skoka.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Novi teniski šok: Karlos Alkaraz neće igrati u Madridu!
17. 04. 2026. u 16:35
"Beli sport" zavijen u crno! Teniser preminuo na treningu!
17. 04. 2026. u 14:51
Kakva zver na "Marakani"! Crvena zvezda krade novog Romea Lukakua
17. 04. 2026. u 11:18
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
