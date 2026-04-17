Košarka

Zvezdaši su ovo čekali: Evo kakav je stepen povrede DŽoela Bolomboja

Časlav Vuković

17. 04. 2026. u 17:24

VRTELI su glavom u neverivi navijači Crvene zvezde kad su videli da se Džoel Bolomboj povredio na utakmici sa Real Madridom. Sad su stigle informacije kakav je stepen povrede centra crveno-belih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kako prenosi "Mozzart sport", 32-godišnjak je dobro prošao i nije doživeo težu povredu, i očekuje se da bude spreman za plej-in Evrolige.

On je iskrenuo zglob na utakmici protiv Real Madrida, pokušao je da stigne loptu koja je išla u aut i tom prilikom je nezgodno pao. Dobio je tretman na klupi, pokušao je da nastavi meč, no nije mogao. Sve to se desilo u sedmom minutu prve četvrtine.

Bolomboj je dobio slobodno u petak kako bi se dodatno oporavio. Ukoliko bude odigran derbi koji je zakazan za nedelju od 19.30 neće biti u timu, ali za utorak i plej-in bi trebalo da bude u timu.

Centar Zvezde je od povratka odigrao 14 utakmica u najelitnijem takmičenju uz prosek od 5,9 poena i 4,6 skoka.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ko je bio Valerij Legasov - heroj Černobilja? Otkrio istinu o katastrofi, spasio milione ljudi, pa se obesio u svojoj kancelariji (FOTO/VIDEO)

Ko je bio Valerij Legasov - heroj Černobilja? Otkrio istinu o katastrofi, spasio milione ljudi, pa se obesio u svojoj kancelariji (FOTO/VIDEO)