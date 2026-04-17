Zvezdaši su ovo čekali: Evo kakav je stepen povrede DŽoela Bolomboja

VRTELI su glavom u neverivi navijači Crvene zvezde kad su videli da se Džoel Bolomboj povredio na utakmici sa Real Madridom. Sad su stigle informacije kakav je stepen povrede centra crveno-belih.

Kako prenosi "Mozzart sport", 32-godišnjak je dobro prošao i nije doživeo težu povredu, i očekuje se da bude spreman za plej-in Evrolige.

On je iskrenuo zglob na utakmici protiv Real Madrida, pokušao je da stigne loptu koja je išla u aut i tom prilikom je nezgodno pao. Dobio je tretman na klupi, pokušao je da nastavi meč, no nije mogao. Sve to se desilo u sedmom minutu prve četvrtine.

Bolomboj je dobio slobodno u petak kako bi se dodatno oporavio. Ukoliko bude odigran derbi koji je zakazan za nedelju od 19.30 neće biti u timu, ali za utorak i plej-in bi trebalo da bude u timu.

Centar Zvezde je od povratka odigrao 14 utakmica u najelitnijem takmičenju uz prosek od 5,9 poena i 4,6 skoka.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

