Sada je sve otkriveno! Evo zbog čega Nikola Jokić neće biti četvrti put MVP NBA lige
Najkorisniji igrač regularnog dela sezone NBA lige biće proglašen po završetku druge runde plej ofa.
U najužoj konkurenciji za izbor su Šej Gildžes Aleksander, Viktor Vembanjama i Nikola Jokić. Neki izvori kandiduju i Luku Dončića, koji je dobio dozvolu da konkuriše iako nije odigrao 65 mečeva.
Međutim, iz najjače košarkaške lige stižu informacije da je ta trka rešena i da će drugu godinu zaredom MVP najjače lige sveta biti Šej Gildžes Aleksander iz Oklahome.
Naravno veliki broj igrača smatra da je učinjena nepravda prema Nikoli Jokiću, koji drugu godinu zaredom sezonu završava sa "tripl-dabl" prosekom. Srbin je najbolji skakač (12,9), najbolji asistent (10,9) i sedmi strelac lige (27,7) i ima ubedljivo najbolji indeks korisnosti.
Ali, sve to očigledno nije dovoljno da Jokić četvrti put ponese MBP priznanje, što je jasno opisao i Bobi Portis, košarkaš Milvokija. On smatra da je u pitanju zavera.
– Radi se o zaveri protiv Jokića. Ne žele da glasaju za njega jer već ima tri MVP nagrade i niko ne želi da mu da četvrtu. Ako se samo gleda košarkaški teren, onda je Nikola Jokić apsolutno zaslužio priznanje za MVP-ja – rekao je jedan od najboljih igrača Baksa ove sezone i ortkrio zbog čega i pored nestvarnih brojki Nikola neće biti MVP NBA lige.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"
18. 04. 2026. u 21:19
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)