Košarka

Sada je sve otkriveno! Evo zbog čega Nikola Jokić neće biti četvrti put MVP NBA lige

Новости онлине

17. 04. 2026. u 12:23 >> 12:48

Najkorisniji igrač regularnog dela sezone NBA lige biće proglašen po završetku druge runde plej ofa.

Сада је све откривено! Ево због чега Никола Јокић неће бити четврти пут МВП НБА лиге

Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

U najužoj konkurenciji za izbor su Šej Gildžes Aleksander, Viktor Vembanjama i Nikola Jokić. Neki izvori kandiduju i Luku Dončića, koji je dobio dozvolu da konkuriše iako nije odigrao 65 mečeva.

Međutim, iz najjače košarkaške lige stižu informacije da je ta trka rešena i da će drugu godinu zaredom MVP najjače lige sveta biti Šej Gildžes Aleksander iz Oklahome.

Naravno veliki broj igrača smatra da je učinjena nepravda prema Nikoli Jokiću, koji drugu godinu zaredom sezonu završava sa "tripl-dabl" prosekom. Srbin je najbolji skakač (12,9), najbolji asistent (10,9) i sedmi strelac lige (27,7) i ima ubedljivo najbolji indeks korisnosti.

Ali, sve to očigledno nije dovoljno da Jokić četvrti put ponese MBP priznanje, što je jasno opisao i Bobi Portis, košarkaš Milvokija. On smatra da je u pitanju zavera.

– Radi se o zaveri protiv Jokića. Ne žele da glasaju za njega jer već ima tri MVP nagrade i niko ne želi da mu da četvrtu. Ako se samo gleda košarkaški teren, onda je Nikola Jokić apsolutno zaslužio priznanje za MVP-ja – rekao je jedan od najboljih igrača Baksa ove sezone i ortkrio zbog čega i pored nestvarnih brojki Nikola neće biti MVP NBA lige. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kosjerina i Kristina ostaju bez emisija: Tri formata se ukidaju na RTS-u, ovo je razlog

