Najkorisniji igrač regularnog dela sezone NBA lige biće proglašen po završetku druge runde plej ofa.

U najužoj konkurenciji za izbor su Šej Gildžes Aleksander, Viktor Vembanjama i Nikola Jokić. Neki izvori kandiduju i Luku Dončića, koji je dobio dozvolu da konkuriše iako nije odigrao 65 mečeva.

Međutim, iz najjače košarkaške lige stižu informacije da je ta trka rešena i da će drugu godinu zaredom MVP najjače lige sveta biti Šej Gildžes Aleksander iz Oklahome.

Naravno veliki broj igrača smatra da je učinjena nepravda prema Nikoli Jokiću, koji drugu godinu zaredom sezonu završava sa "tripl-dabl" prosekom. Srbin je najbolji skakač (12,9), najbolji asistent (10,9) i sedmi strelac lige (27,7) i ima ubedljivo najbolji indeks korisnosti.

Ali, sve to očigledno nije dovoljno da Jokić četvrti put ponese MBP priznanje, što je jasno opisao i Bobi Portis, košarkaš Milvokija. On smatra da je u pitanju zavera.

– Radi se o zaveri protiv Jokića. Ne žele da glasaju za njega jer već ima tri MVP nagrade i niko ne želi da mu da četvrtu. Ako se samo gleda košarkaški teren, onda je Nikola Jokić apsolutno zaslužio priznanje za MVP-ja – rekao je jedan od najboljih igrača Baksa ove sezone i ortkrio zbog čega i pored nestvarnih brojki Nikola neće biti MVP NBA lige.

