Šta će "grobari" reći? Evo ko je najgledaniji tim u Evroligi ove sezone
Crvena zvezda je najgledaniji tim Evrolige na domaćem terenu u ovoj sezoni Evrolige.
Crveno-beli su prvi sa prosekom od 18.630 gledalaca, što je znači da su kod kuće gotovo sve utakmice bile na ivici rasprodatih.
Na drugom mesti po ovom parametru je Partizan, koji je tek nešto „slabiji“ od večitog rtivala. Uprkos svim problemima šampiona Evrope iz 1992. godine pratilo je u proseku 18.512.
Blizu srpskih evroligaša je još Panatinaikos sa prosekom od 18.461, dok su ostali daleko ispod.
Lepa novinarka prišla Novaku i Luki: Đoković i Dončić priredili spektakl!
17. 04. 2026. u 10:07
Samo u jednoj rečenici: Moneke raspalio maštu delija!
17. 04. 2026. u 08:54
Užasne vesti za Zvezdu! Povredio se veliki adut Obradovića!
17. 04. 2026. u 07:46
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
