Šta će "grobari" reći? Evo ko je najgledaniji tim u Evroligi ove sezone

Crvena zvezda je najgledaniji tim Evrolige na domaćem terenu u ovoj sezoni Evrolige.

Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Crveno-beli su prvi sa prosekom od 18.630 gledalaca, što je znači da su kod kuće gotovo sve utakmice bile na ivici rasprodatih.

Na drugom mesti po ovom parametru je Partizan, koji je tek nešto „slabiji“ od večitog rtivala. Uprkos svim problemima šampiona Evrope iz 1992. godine pratilo je u proseku 18.512.

Blizu srpskih evroligaša je još Panatinaikos sa prosekom od 18.461, dok su ostali daleko ispod.

