ALA IH JE UTEGAO, SVAKA MU ČAST! Toronto, Darka Rajakovića razbio Memfis
Košarkaši Toronto reptorsa pobedili su Memfis grizlise na gostujućem terenu sa 128:96.
Tesna borba za pozicije koje vode u plej-of je u punom jeku. Toronto je pobedio u Memfisu sa 32 razlike pred izuzetno težak raspored koji sledi.
Najefikasniji u redovima Toronta bili su Ar Džej Beret sa 25, Kolin Mar-Bojls sa 19 i Brendon Ingram sa 17 poena. Džidži Džekson je prednjačio kod Memfisa sa 30 poena.
Reptorsima se nisu sklopile kokcice ove večeri, jer su glavni konkurentni sa peto i šesto mesto, Atlanta i Filadelfija, takođe slavile i time potisnule kanadsku franšizu van plej-ofa. Konkrentno, Hoksi su sa četiri uzastopna trijumfa na 45-33, dok su Siksersi na egalu sa Reptorsima sa 43-34.
Loša vest po Reptorse je raspored. U završnih pet utakmica se, za početak, sučeljavaju sa Bostonom u "Ti Di gardenu", zatim igraju dva susreta kod kuće sa Majamijem, ide se Niksima pred noge i zavrašava se protiv Bruklina.
Preporučujemo
Komentari (0)