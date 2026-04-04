Košarka

ALA IH JE UTEGAO, SVAKA MU ČAST! Toronto, Darka Rajakovića razbio Memfis

Новости онлајн

04. 04. 2026. u 08:14

Košarkaši Toronto reptorsa pobedili su Memfis grizlise na gostujućem terenu sa 128:96.

АЛА ИХ ЈЕ УТЕГАО, СВАКА МУ ЧАСТ! Торонто, Дарка Рајаковића разбио Мемфис

FOTO: Tanjug/AP

Tesna borba za pozicije koje vode u plej-of je u punom jeku. Toronto je pobedio u Memfisu sa 32 razlike pred izuzetno težak raspored koji sledi.

Najefikasniji u redovima Toronta bili su Ar Džej Beret sa 25, Kolin Mar-Bojls sa 19 i Brendon Ingram sa 17 poena. Džidži Džekson je prednjačio kod Memfisa sa 30 poena.

Reptorsima se nisu sklopile kokcice ove večeri, jer su glavni konkurentni sa peto i šesto mesto, Atlanta i Filadelfija, takođe slavile i time potisnule kanadsku franšizu van plej-ofa. Konkrentno, Hoksi su sa četiri uzastopna trijumfa na 45-33, dok su Siksersi na egalu sa Reptorsima sa 43-34.

Loša vest po Reptorse je raspored. U završnih pet utakmica se, za početak, sučeljavaju sa Bostonom u "Ti Di gardenu", zatim igraju dva susreta kod kuće sa Majamijem, ide se Niksima pred noge i zavrašava se protiv Bruklina.

Košarka

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

